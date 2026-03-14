Такер Карлсон сделал тревожное заявление о нападении США на Иран - 14.03.2026, ПРАЙМ
Такер Карлсон сделал тревожное заявление о нападении США на Иран
Такер Карлсон сделал тревожное заявление о нападении США на Иран - 14.03.2026, ПРАЙМ
Такер Карлсон сделал тревожное заявление о нападении США на Иран
США теряют способность влиять на военную операцию в Иране, такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон в интервью британскому телеведущему Пирсу...
2026-03-14T21:00+0300
2026-03-14T21:00+0300
сша
иран
вашингтон
такер карлсон
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. США теряют способность влиять на военную операцию в Иране, такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану на YouTube-канале."Это нанесет серьезный ущерб Соединенным Штатам, стране, в которой я родился и живу. И так быть не должно. &lt;…&gt; Войны приносят масштабные и неожиданные перемены. Каждый крупный конфликт делает это. Такова природа войны. Как только начинают умирать люди, начинают происходить самые разные вещи, которых вы никогда не ожидали, и вы не можете их контролировать. Вы теряете контроль над процессом", — сказал он.Карлсон также усомнился в способности США выиграть в конфликте с Ираном, поскольку Вашингтон сам "не знает, на что способен".Военная кампания США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
https://1prime.ru/20260308/iran-868134331.html
https://1prime.ru/20260306/iran-868096891.html
сша
иран
вашингтон
сша, иран, вашингтон, такер карлсон
США, ИРАН, ВАШИНГТОН, Такер Карлсон
21:00 14.03.2026
 
Такер Карлсон сделал тревожное заявление о нападении США на Иран

Такер Карлсон: США теряют контроль над военной операцией в Иране

МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. США теряют способность влиять на военную операцию в Иране, такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану на YouTube-канале.
"Это нанесет серьезный ущерб Соединенным Штатам, стране, в которой я родился и живу. И так быть не должно. <…> Войны приносят масштабные и неожиданные перемены. Каждый крупный конфликт делает это. Такова природа войны. Как только начинают умирать люди, начинают происходить самые разные вещи, которых вы никогда не ожидали, и вы не можете их контролировать. Вы теряете контроль над процессом", — сказал он.
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
"Очень плохо": в США заявили о катастрофе из-за войны против Ирана
8 марта, 22:10
Карлсон также усомнился в способности США выиграть в конфликте с Ираном, поскольку Вашингтон сам "не знает, на что способен".
Военная кампания США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2026
Сосед России предложил США свою территорию для операции в Иране
6 марта, 23:08
 
СШАИРАНВАШИНГТОНТакер Карлсон
 
 
