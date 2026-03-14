Юрист рассказал, сколько дней россиянам предстоит отдохнуть в 2026 году

Россиянам в этом году предстоит отдохнуть еще 89 дней с учетом праздников, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Россиянам в этом году предстоит отдохнуть еще 89 дней с учетом праздников, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. В целом в 2026 году 365 календарных дней, из которых рабочими считаются 247 дней, выходными и нерабочими - 118 дней. "На данный момент, с учетом прошедших, осталось еще 204 рабочих дня и 89 выходных", - сказал эксперт. Количество рабочих и выходных (нерабочих) дней может меняться от года к году. На это влияет общее количество дней в году, перенос выходных, совпавших с праздниками, и так далее.

