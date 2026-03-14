Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист рассказал, сколько дней россиянам предстоит отдохнуть в 2026 году
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260314/jurist-868298230.html
Юрист рассказал, сколько дней россиянам предстоит отдохнуть в 2026 году
общество
россия
экономика
superjob
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868298230.jpg?1773443329
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
02:08 14.03.2026
 
Юрист рассказал, сколько дней россиянам предстоит отдохнуть в 2026 году

Юрист Южалин: россиянам предстоит отдохнуть еще 89 дней с учетом праздников

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Россиянам в этом году предстоит отдохнуть еще 89 дней с учетом праздников, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
В целом в 2026 году 365 календарных дней, из которых рабочими считаются 247 дней, выходными и нерабочими - 118 дней.
"На данный момент, с учетом прошедших, осталось еще 204 рабочих дня и 89 выходных", - сказал эксперт.
Количество рабочих и выходных (нерабочих) дней может меняться от года к году. На это влияет общее количество дней в году, перенос выходных, совпавших с праздниками, и так далее.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯSuperJob
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала