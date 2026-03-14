Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист рассказал, за что могут лишить прав за грязные номера - 14.03.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал, за что могут лишить прав за грязные номера
2026-03-14T04:33+0300
04:33 14.03.2026
 
Юрист рассказал, за что могут лишить прав за грязные номера

Юрист Рычков: водителей могут лишить прав из-за специально испачканных госномеров

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Автомобилистов могут лишить прав из-за специально испачканных госномеров, а если номера запачкались из-за погоды, то им грозит штраф, сообщил юрист, член Ассоциации юристов России Вячеслав Рычков.
Как он пояснил, ответственность за грязные номера напрямую зависит от причин их появления. Если номер запачканы из-за погодных условий, то применяется наказание по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ (Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков). Она предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.
Если же выяснится, что водитель намеренно нанес грязь на номера, то водителю грозит лишение прав, отметил юрист.
"Если грязь или снег использованы на госномерах авто умышленно, то наступает более жесткая административная ответственность по части 2 или 2.1 статьи 12.2 КоАП РФ, предусматривающая лишение водительских прав", - сказал Рычков.
 
