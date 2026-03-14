Банкир оценил ситуацию с IT-кадрами в России

2026-03-14T11:11+0300

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Кадровая ситуация с IT-специалистами в России начала выравниваться, близится баланс - квалифицированных специалистов можно найти быстрее, но при этом они по-прежнему могут рассчитывать на широкий выбор среди работодателей, рассказал РИА Новости директор по информационным технологиям Альфа-банка Алексей Фетисов. "Если оглянуться на пару лет назад, то это был однозначно рынок продавца. Под "продавцом" я подразумеваю соискателя, который предлагает свои услуги работодателям", - сказал Фетисов, отвечая на вопрос о текущей кадровой ситуации с IT-специалистами. "Тогда наблюдался колоссальный дефицит кадров: хороший специалист, только задумавшийся о смене работы и выложивший резюме, мог получить несколько предложений о собеседованиях буквально за день и довольно быстро выйти на новое место", - пояснил он. По словам Фетисова, сейчас ситуация начала выравниваться и баланс смещается в сторону работодателя. "Нельзя сказать, что на рынке появился избыток квалифицированных специалистов, которые не могут найти работу, - этого нет. Но и картина, где работодатели стоят с протянутой рукой, тоже уже не актуальна", - добавил Фетисов. "Мы близки к балансу: квалифицированных специалистов сейчас можно найти быстрее, но при этом они по-прежнему могут рассчитывать на широкий выбор среди работодателей", - заключил он.

