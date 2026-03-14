Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банкир оценил ситуацию с IT-кадрами в России - 14.03.2026, ПРАЙМ
Банкир оценил ситуацию с IT-кадрами в России
Банкир оценил ситуацию с IT-кадрами в России
2026-03-14T11:11+0300
финансы
альфа-банк
Финансы, Альфа-банк
11:11 14.03.2026
 
Банкир оценил ситуацию с IT-кадрами в России

Фетисов: кадровая ситуация с IT-специалистами в России выравнивается

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Кадровая ситуация с IT-специалистами в России начала выравниваться, близится баланс - квалифицированных специалистов можно найти быстрее, но при этом они по-прежнему могут рассчитывать на широкий выбор среди работодателей, рассказал РИА Новости директор по информационным технологиям Альфа-банка Алексей Фетисов.
"Если оглянуться на пару лет назад, то это был однозначно рынок продавца. Под "продавцом" я подразумеваю соискателя, который предлагает свои услуги работодателям", - сказал Фетисов, отвечая на вопрос о текущей кадровой ситуации с IT-специалистами.
"Тогда наблюдался колоссальный дефицит кадров: хороший специалист, только задумавшийся о смене работы и выложивший резюме, мог получить несколько предложений о собеседованиях буквально за день и довольно быстро выйти на новое место", - пояснил он.
По словам Фетисова, сейчас ситуация начала выравниваться и баланс смещается в сторону работодателя. "Нельзя сказать, что на рынке появился избыток квалифицированных специалистов, которые не могут найти работу, - этого нет. Но и картина, где работодатели стоят с протянутой рукой, тоже уже не актуальна", - добавил Фетисов.
"Мы близки к балансу: квалифицированных специалистов сейчас можно найти быстрее, но при этом они по-прежнему могут рассчитывать на широкий выбор среди работодателей", - заключил он.
ФинансыАльфа-банк
 
 
