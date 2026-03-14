https://1prime.ru/20260314/katar-868312384.html

Катар планирует возобновить регулярное прямое авиасообщение с Россией

Катар планирует возобновить регулярное прямое авиасообщение с Россией - 14.03.2026, ПРАЙМ

Катар планирует возобновить регулярное прямое авиасообщение с Россией

Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways планирует возобновление регулярного прямого авиасообщения с Россией с 29 марта, выяснил корреспондент РИА... | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T18:41+0300

2026-03-14T18:41+0300

2026-03-14T18:41+0300

экономика

бизнес

россия

доха

москва

сша

qatar airways

аэропорт шереметьево

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0e/868312227_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_b4af55c900955e3766dbf334d5f508e8.jpg

ДОХА, 14 мар - ПРАЙМ. Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways планирует возобновление регулярного прямого авиасообщения с Россией с 29 марта, выяснил корреспондент РИА Новости через сайт бронирования билетов. Возможность забронировать билеты на прямой рейс из Дохи в Москву появляется с 29 марта, причем по цене в два раза меньше - около одной тысячи долларов США, чем на транзитные рейсы из Дохи в столицу России через город Касабланка в Марокко. Билеты на эти рейсы, как следует из системы бронирования, можно приобрести с 19 марта. В субботу, 14 марта, в Москву из Катара отправился третий с 28 февраля вывозной рейс Qatar Airways, который должен прибыть в аэропорт Шереметьево в 19.19 мск. В настоящее время воздушное пространство страны остается закрытым в связи с обострением ситуации в регионе из-за ударов США и Израиля по Ирану. Национальная авиакомпания осуществляет только ограниченное число полетов по ряду направлений, которые утверждаются накануне их отправки.

https://1prime.ru/20260314/namibiya--868302630.html

доха

москва

сша

internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня»

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, доха, москва, сша, qatar airways, аэропорт шереметьево