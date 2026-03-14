Катар планирует возобновить регулярное прямое авиасообщение с Россией
2026-03-14T18:41+0300
ДОХА, 14 мар - ПРАЙМ. Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways планирует возобновление регулярного прямого авиасообщения с Россией с 29 марта, выяснил корреспондент РИА Новости через сайт бронирования билетов. Возможность забронировать билеты на прямой рейс из Дохи в Москву появляется с 29 марта, причем по цене в два раза меньше - около одной тысячи долларов США, чем на транзитные рейсы из Дохи в столицу России через город Касабланка в Марокко. Билеты на эти рейсы, как следует из системы бронирования, можно приобрести с 19 марта. В субботу, 14 марта, в Москву из Катара отправился третий с 28 февраля вывозной рейс Qatar Airways, который должен прибыть в аэропорт Шереметьево в 19.19 мск. В настоящее время воздушное пространство страны остается закрытым в связи с обострением ситуации в регионе из-за ударов США и Израиля по Ирану. Национальная авиакомпания осуществляет только ограниченное число полетов по ряду направлений, которые утверждаются накануне их отправки.
