В Госдуме рассказали, как официальный брак облегчает получение маткапитала - 14.03.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, как официальный брак облегчает получение маткапитала
В Госдуме рассказали, как официальный брак облегчает получение маткапитала
Официальное заключение брака облегчает получение материнского капитала, освобождая от установления отцовства при рождении ребенка, рассказал депутат Госдумы... | 14.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-14T20:02+0300
2026-03-14T20:02+0300
экономика
общество
россия
госдума
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Официальное заключение брака облегчает получение материнского капитала, освобождая от установления отцовства при рождении ребенка, рассказал депутат Госдумы Александр Толмачев. "При наличии заключенного брака для родителей облегчается оформление материнского капитала - если в паспорте нет штампа, нужно готовиться к штурму бюрократических крепостей. Также, когда у зарегистрированной пары появляется ребенок, в свидетельстве о рождении сразу указывают имена мамы и папы. Если нет официального статуса, родителям требуется подавать заявление на установление отцовства", - заявил депутат в беседе с порталом NEWS.ru. Толмачев добавил, что официальный брак защищает от несправедливого раздела имущества, так как рассматривается государством в качестве "совместного предприятия", в котором все приобретенное парой является общей собственностью. Кроме того, по словам депутата, официальный брак облегчает процесс наследования собственности.
В Госдуме рассказали, как официальный брак облегчает получение маткапитала

Депутат Толмачев: официальное заключение брака облегчает получение материнского капитала

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Официальное заключение брака облегчает получение материнского капитала, освобождая от установления отцовства при рождении ребенка, рассказал депутат Госдумы Александр Толмачев.
"При наличии заключенного брака для родителей облегчается оформление материнского капитала - если в паспорте нет штампа, нужно готовиться к штурму бюрократических крепостей. Также, когда у зарегистрированной пары появляется ребенок, в свидетельстве о рождении сразу указывают имена мамы и папы. Если нет официального статуса, родителям требуется подавать заявление на установление отцовства", - заявил депутат в беседе с порталом NEWS.ru.
Толмачев добавил, что официальный брак защищает от несправедливого раздела имущества, так как рассматривается государством в качестве "совместного предприятия", в котором все приобретенное парой является общей собственностью.
Кроме того, по словам депутата, официальный брак облегчает процесс наследования собственности.
