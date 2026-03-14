В Госдуме рассказали, как официальный брак облегчает получение маткапитала
2026-03-14T20:02+0300
Депутат Толмачев: официальное заключение брака облегчает получение материнского капитала
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Официальное заключение брака облегчает получение материнского капитала, освобождая от установления отцовства при рождении ребенка, рассказал депутат Госдумы Александр Толмачев.
"При наличии заключенного брака для родителей облегчается оформление материнского капитала - если в паспорте нет штампа, нужно готовиться к штурму бюрократических крепостей. Также, когда у зарегистрированной пары появляется ребенок, в свидетельстве о рождении сразу указывают имена мамы и папы. Если нет официального статуса, родителям требуется подавать заявление на установление отцовства", - заявил депутат в беседе с порталом NEWS.ru.
Толмачев добавил, что официальный брак защищает от несправедливого раздела имущества, так как рассматривается государством в качестве "совместного предприятия", в котором все приобретенное парой является общей собственностью.
Кроме того, по словам депутата, официальный брак облегчает процесс наследования собственности.
