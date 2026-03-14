Правительство проанализирует механизм охраны интеллектуальной собственности

2026-03-14T11:22+0300

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Власти России должны до 30 сентября проанализировать механизм правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и при необходимости представить предложения по его совершенствованию, следует из поручений премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Кабмин ранее в субботу сообщил, что Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвящённой развитию сферы интеллектуальной собственности до 2036 года. "Минпромторгу, Минэкономразвития, Минсельхозу, Минздраву, Минэнерго, Минтрансу, Минобрнауки, Роспатенту, "Роскосмосу" и "Росатому" предстоит провести анализ позиций организаций, задействованных в реализации национальных проектов, на наличие проблем и рисков в части регистрации, использования, передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности и управления ими", - сказано в сообщении. При необходимости должны быть подготовлены предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты и стратегические документы по снятию выявленных проблем и рисков, а также по обеспечению интеграции инструментов управления интеллектуальной собственностью в механизмы отбора, масштабирования и внедрения приоритетных технологических решений в рамках реализации национальных проектов по обеспечению технологического лидерства. О результатах нужно доложить правительству до 30 сентября, добавили в кабмине.

