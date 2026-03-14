Президент Аргентины в Испании надел спецодежду рабочего нефтяной компании

Президент Аргентины в Испании надел спецодежду рабочего нефтяной компании - 14.03.2026, ПРАЙМ

Президент Аргентины в Испании надел спецодежду рабочего нефтяной компании

Президент Аргентины Хавьер Милей во время своего визита в Испанию встретился с лидером крайне правой партии Vox Сантьяго Абаскалем, облачившись в спецодежду... | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T22:20+0300

2026-03-14T22:20+0300

2026-03-14T22:20+0300

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президент Аргентины Хавьер Милей во время своего визита в Испанию встретился с лидером крайне правой партии Vox Сантьяго Абаскалем, облачившись в спецодежду рабочего нефтяной компании Аргентины YPF. "Президент Хавьер Милей встретился с испанским депутатом и главой Vox Сантьяго Абаскалем в Мадриде", - говорится в сообщении в соцсети X офиса президента. К публикации прикреплена фотография Милея и Абаскаля. Лидер Аргентины одет в серо-синюю форму работника YPF. Испанская газета Mundo уточняет, что президент Аргентины совершает уже пятый визит в Испанию.

аргентина

испания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, аргентина, испания