https://1prime.ru/20260314/miley-868315674.html
Президент Аргентины в Испании надел спецодежду рабочего нефтяной компании
Президент Аргентины в Испании надел спецодежду рабочего нефтяной компании - 14.03.2026, ПРАЙМ
Президент Аргентины в Испании надел спецодежду рабочего нефтяной компании
Президент Аргентины Хавьер Милей во время своего визита в Испанию встретился с лидером крайне правой партии Vox Сантьяго Абаскалем, облачившись в спецодежду... | 14.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-14T22:20+0300
2026-03-14T22:20+0300
2026-03-14T22:20+0300
политика
мировая экономика
аргентина
испания
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/11/842311111_0:0:1456:819_1920x0_80_0_0_097ad9e73b6ef884c8590055576bf8af.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президент Аргентины Хавьер Милей во время своего визита в Испанию встретился с лидером крайне правой партии Vox Сантьяго Абаскалем, облачившись в спецодежду рабочего нефтяной компании Аргентины YPF. "Президент Хавьер Милей встретился с испанским депутатом и главой Vox Сантьяго Абаскалем в Мадриде", - говорится в сообщении в соцсети X офиса президента. К публикации прикреплена фотография Милея и Абаскаля. Лидер Аргентины одет в серо-синюю форму работника YPF. Испанская газета Mundo уточняет, что президент Аргентины совершает уже пятый визит в Испанию.
аргентина
испания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/11/842311111_182:0:1274:819_1920x0_80_0_0_722575d0ab6c39461dbe084a56e5b742.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, аргентина, испания
Политика, Мировая экономика, АРГЕНТИНА, ИСПАНИЯ
Президент Аргентины в Испании надел спецодежду рабочего нефтяной компании
Президент Аргентины Милей в спецодежде нефтяника встретился с лидером испанской партии Vox