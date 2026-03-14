Япония и США готовят соглашение о торговле редкими минералами

Правительства Японии и США заключат план действий по подготовке соглашения о торговле критически важными минералами на двустороннем саммите, сообщило агентство...

2026-03-14T18:09+0300

ТОКИО, 14 мар – ПРАЙМ. Правительства Японии и США заключат план действий по подготовке соглашения о торговле критически важными минералами на двустороннем саммите, сообщило агентство Киодо с ссылкой на диписточники. План действий будет заключен на встрече лидеров в Вашингтоне 19 марта. В план включат проект о введении пошлин на критически важные минералы из Китая в отчет на усиление ограничений с его стороны на экспорт редких металлов. Встреча лидеров Японии и США состоится 19 марта.

