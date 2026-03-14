https://1prime.ru/20260314/mineraly-868311270.html
Япония и США готовят соглашение о торговле редкими минералами
2026-03-14T18:09+0300
экономика
мировая экономика
япония
сша
вашингтон
https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_0:104:1501:948_1920x0_80_0_0_a7904956bb5ffe199cc26abf8a34af1a.jpg
ТОКИО, 14 мар – ПРАЙМ. Правительства Японии и США заключат план действий по подготовке соглашения о торговле критически важными минералами на двустороннем саммите, сообщило агентство Киодо с ссылкой на диписточники. План действий будет заключен на встрече лидеров в Вашингтоне 19 марта. В план включат проект о введении пошлин на критически важные минералы из Китая в отчет на усиление ограничений с его стороны на экспорт редких металлов. Встреча лидеров Японии и США состоится 19 марта.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_48:0:1451:1052_1920x0_80_0_0_0b4cf94a7b46af9815da1fa6c150de5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Правительства Японии и США готовят соглашение о торговле критически важными минералами