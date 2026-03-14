В Минфине рассказали о лимите по НДФЛ на каждого ребенка

Лимит по социальному налоговому вычету по НДФЛ в 2026 году составляет 110 тысяч рублей на каждого ребенка, если деньги были направлены на их обучение,... | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T02:38+0300

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Лимит по социальному налоговому вычету по НДФЛ в 2026 году составляет 110 тысяч рублей на каждого ребенка, если деньги были направлены на их обучение, рассказали РИА Новости в Минфине РФ. "Общий лимит по социальному налоговому вычету по НДФЛ в размере расходов на обучение детей составляет 110 000 рублей на каждого ребенка", - отметили в министерстве. Например, при ставке НДФЛ 13% родитель может вернуть 14 300 рублей, а при ставке 15% - 16 500 рублей. Вычет можно получить за расходы на обучение ребенка в возрасте до 24 лет по очной форме обучения. Право налогоплательщика на получение социального налогового вычета по расходам на обучение должно подтверждаться несколькими документами, следует из разъяснений Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, у гражданина должен быть договор с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения), а также платежные документы, которые подтверждают фактические расходы человека на обучение - к ним относятся чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платежные поручения. "Начиная с расходов с 01.01.2024 года для подтверждения права на социальный вычет по обучению необходимо приложить только справку об оплате образовательных услуг для представления в налоговый орган, выданную образовательной организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими образовательную деятельность", - поясняет ФНС.

