Мошенники продолжают использовать схему с фальшивыми судебными повестками, информирует УБК МВД России в Telegram-канале. | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T00:02+0300

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Мошенники продолжают использовать схему с фальшивыми судебными повестками, информирует УБК МВД России в Telegram-канале. "Злоумышленники представляются сотрудниками суда и сообщают о необходимости получить документы через портал Госуслуг. Для подтверждения личности они просят назвать код из смс - именно это позволяет им получить доступ к учётной записи пользователя", - говорится в сообщении. Ведомство рекомендует проверять любую информацию о повестках и судебных документах только через официальные источники.

