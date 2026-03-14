В Москве проиндексировали тариф на проезд по МСД

Тариф на проезд по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням проиндексирован в Москве. | 14.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Тариф на проезд по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням проиндексирован в Москве. Так, стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням проиндексирована на 2 рубля и теперь составляет 15 рублей за участок. При этом проезд в выходные и праздники остается бесплатным. Индексация тарифа произошла только в критически загруженные периоды в будние дни - с 7.00 до 11.00 мск и с 16.00 до 20.00 мск, в которые проезд подлежит оплате. Стоимость транзитного проезда - 950 рублей - не изменилась. В пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд по участку бесплатный, если автомобиль заехал на него в 6.55, а выехал в 7.30, или заехал на участок в 10.55, а выехал в 11.30. Для машин оперативных служб и почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также автомобилей такси с лицензией Москвы и Московской области проезд по МСД бесплатный всегда. Стоимость всех совершенных за сутки проездов по МСД суммируется, после чего в течение пяти дней выставляется единый платеж за все проезды по трассе за день. Оплачивать проезд рекомендуется только через официальные ресурсы: на сайте msd.mos.ru, через приложение "Парковки России", на "Госуслугах", в приложениях "Яндекс Карты", "Навигатор" и "2ГИС", а также в приложениях банков, где указаны данные об автомобиле.

