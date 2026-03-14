Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД выявило новую схему обмана в Telegram - 14.03.2026, ПРАЙМ
Мошенничество
МВД выявило новую схему обмана в Telegram
Выявлена новая схема обмана пользователей в мессенджере Telegram с сообщениями якобы от службы поддержки в "секретном чате", предупредили в управлении по... | 14.03.2026, ПРАЙМ
МВД выявило новую схему обмана в Telegram

МВД выявило новую схему в Telegram с сообщениями якобы от службы поддержки

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Выявлена новая схема обмана пользователей в мессенджере Telegram с сообщениями якобы от службы поддержки в "секретном чате", предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Выявлена новая схема обмана пользователей в мессенджере Telegram. Мошенники используют функцию "секретный чат" и создают поддельные сообщения, имитирующие уведомления от службы поддержки мессенджера. В них указывается, что в аккаунт выполнен вход с нового устройства, и предлагается перейти по ссылке для "подтверждения аутентификации", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Правоохранители отметили, что официальные уведомления от мессенджера не приходят в "секретных чатах", а направляются в обычный чат с верифицированным аккаунтом сервиса.
"Сотрудники поддержки никогда не запрашивают коды подтверждения, пароли или личные данные через чаты", - добавили в МВД и напомнили, что при получении подобных сообщений не стоит переходить по ссылкам и вводить свои данные.
