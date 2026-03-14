https://1prime.ru/20260314/mvideo-868302992.html

Россияне стали чаще покупать флешки в 2025 году

2026-03-14T09:42+0300

технологии

бизнес

россия

м.видео

https://cdnn.1prime.ru/img/83364/46/833644628_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_9394a4903d668c2972be10db057b658c.jpg

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году чаще, чем в 2024-м приобретали USB-накопители, а самый популярный объем памяти - 64 ГБ, выяснила для РИА Новостей компания "М.Видео". "По итогам 2025 года продажи флешек составили более 9 миллионов устройств, увеличившись примерно на 8% в количественном выражении. В денежном выражении рынок достиг 5,5 миллиарда рублей, показав рост около 5% год к году", - рассказал ритейлер. Самым популярным объемом памяти на рынке остаются USB-накопители на 64 ГБ — на них приходится около четверти всех продаж в штуках. Значительную долю также занимают устройства на 16 ГБ и 32 ГБ, которые вместе формируют более половины рынка. При этом постепенно растет интерес к более емким решениям на 128 ГБ, которые пользователи выбирают для хранения фото, видео и резервных копий данных. Руководитель департамента "Аксессуары" Жанна Илюхина рассказала, что, несмотря на развитие облачных сервисов, флешки продолжают пользоваться устойчивым спросом благодаря простоте использования и возможности быстрого офлайн-доступа к файлам. По ее словам, наиболее высокий спрос приходится на осенние и зимние месяцы — октябрь, ноябрь и декабрь. В этот период устройства активно покупают для учебы: школьники и студенты используют флешки для хранения презентаций, курсовых работ, учебных материалов и проектов. Дополнительный рост спроса наблюдается в конце зимы, когда начинается новый учебный семестр, и пользователи обновляют или докупают накопители для учебных и рабочих задач.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

