Намибия планирует увеличить количество авиарейсов в Россию

Власти Намибии планируют увеличить количество авиарейсов в Россию, сообщил РИА Новости председатель Совета по туризму Намибии Себулон Чикалу. | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T08:43+0300

МОСКВА, 14 мар- ПРАЙМ. Власти Намибии планируют увеличить количество авиарейсов в Россию, сообщил РИА Новости председатель Совета по туризму Намибии Себулон Чикалу. "Из Москвы пять раз в неделю летают рейсы в Аддис-Абебу, а затем из Аддис-Абебы в Виндхук. Скоро, вероятно, количество рейсов будет увеличено с пяти до семи в неделю. Опять же, это говорит о том, что спрос растет", - заявил чиновник. Чекалу рассказал, что, несмотря на большое расстояние, авиасообщение между Россией и Намибией является доступным и удобным. По его словам, власти Намибии сейчас активно занимаются развитием туризма с Россией. В стране рассчитывают, что ежегодное число российских туристов могло бы в ближайшие годы достигнуть 45 тысяч человек, сообщил Чикалу. Однако для достижения таких показателей представителям Намибии предстоит много работы по популяризации страны в качестве туристического направления, добавил он. В первую очередь Совет по туризму планирует перевести справочные материалы на русский язык и во взаимодействии с туристическими агентствами распространять информацию о стране. Также, как отметил председатель совета, важно повышать осведомленность средств массовой информации о Намибии в России. "Намибия предлагает нечто большее, чем просто обычные африканские сафари. Дружелюбие нашего народа и теплота Намибии, политические связи и хорошие отношения между Намибией и Россией создают всю эту атмосферу, в которой путешественник из России ощущает себя окруженным домашним уютом", - резюмировал собеседник агентства.

https://1prime.ru/20260114/lavrov-866482886.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

