https://1prime.ru/20260314/namibiya--868302630.html
Намибия планирует увеличить количество авиарейсов в Россию
Намибия планирует увеличить количество авиарейсов в Россию - 14.03.2026, ПРАЙМ
Намибия планирует увеличить количество авиарейсов в Россию
Власти Намибии планируют увеличить количество авиарейсов в Россию, сообщил РИА Новости председатель Совета по туризму Намибии Себулон Чикалу. | 14.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-14T08:43+0300
2026-03-14T08:43+0300
2026-03-14T08:43+0300
бизнес
туризм
россия
намибия
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864673332_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_afb86ee867a99c6f654e40820ce75402.jpg
МОСКВА, 14 мар- ПРАЙМ. Власти Намибии планируют увеличить количество авиарейсов в Россию, сообщил РИА Новости председатель Совета по туризму Намибии Себулон Чикалу. "Из Москвы пять раз в неделю летают рейсы в Аддис-Абебу, а затем из Аддис-Абебы в Виндхук. Скоро, вероятно, количество рейсов будет увеличено с пяти до семи в неделю. Опять же, это говорит о том, что спрос растет", - заявил чиновник. Чекалу рассказал, что, несмотря на большое расстояние, авиасообщение между Россией и Намибией является доступным и удобным. По его словам, власти Намибии сейчас активно занимаются развитием туризма с Россией. В стране рассчитывают, что ежегодное число российских туристов могло бы в ближайшие годы достигнуть 45 тысяч человек, сообщил Чикалу. Однако для достижения таких показателей представителям Намибии предстоит много работы по популяризации страны в качестве туристического направления, добавил он. В первую очередь Совет по туризму планирует перевести справочные материалы на русский язык и во взаимодействии с туристическими агентствами распространять информацию о стране. Также, как отметил председатель совета, важно повышать осведомленность средств массовой информации о Намибии в России. "Намибия предлагает нечто большее, чем просто обычные африканские сафари. Дружелюбие нашего народа и теплота Намибии, политические связи и хорошие отношения между Намибией и Россией создают всю эту атмосферу, в которой путешественник из России ощущает себя окруженным домашним уютом", - резюмировал собеседник агентства.
намибия
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864673332_157:0:758:451_1920x0_80_0_0_32afcc087df3bb8af3fd917ba4a36e5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, намибия, москва
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, НАМИБИЯ, МОСКВА
Намибия планирует увеличить количество авиарейсов в Россию
Власти Намибии планируют увеличить число рейсов в Россию
МОСКВА, 14 мар- ПРАЙМ. Власти Намибии планируют увеличить количество авиарейсов в Россию, сообщил РИА Новости председатель Совета по туризму Намибии Себулон Чикалу.
"Из Москвы
пять раз в неделю летают рейсы в Аддис-Абебу, а затем из Аддис-Абебы в Виндхук. Скоро, вероятно, количество рейсов будет увеличено с пяти до семи в неделю. Опять же, это говорит о том, что спрос растет", - заявил чиновник.
Чекалу рассказал, что, несмотря на большое расстояние, авиасообщение между Россией и Намибией
является доступным и удобным.
По его словам, власти Намибии сейчас активно занимаются развитием туризма с Россией.
В стране рассчитывают, что ежегодное число российских туристов могло бы в ближайшие годы достигнуть 45 тысяч человек, сообщил Чикалу. Однако для достижения таких показателей представителям Намибии предстоит много работы по популяризации страны в качестве туристического направления, добавил он.
В первую очередь Совет по туризму планирует перевести справочные материалы на русский язык и во взаимодействии с туристическими агентствами распространять информацию о стране. Также, как отметил председатель совета, важно повышать осведомленность средств массовой информации о Намибии в России.
"Намибия предлагает нечто большее, чем просто обычные африканские сафари. Дружелюбие нашего народа и теплота Намибии, политические связи и хорошие отношения между Намибией и Россией создают всю эту атмосферу, в которой путешественник из России ощущает себя окруженным домашним уютом", - резюмировал собеседник агентства.
