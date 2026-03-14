"Не будет колонией". Орбан резко высказался об Украине

Венгрия не будет украинской колонией под руководством Владимира Зеленского, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, чьи слова передает издание Index. | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T17:25+0300

МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Венгрия не будет украинской колонией под руководством Владимира Зеленского, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, чьи слова передает издание Index."Венгрия не станет колонией Украины, а Зеленский тут главенствовать не будет", — сказал политик.Орбан также призвал своих соотечественников выйти на акцию протеста против украинского шантажа с нефтепроводом "Дружба".Зеленский начал угрожать венгерскому лидеру встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки Будапештом очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский тем самым перешел красные линии, и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих заявлений.Киев в конце января прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В свою очередь, Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России.По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.

