Премьер Бельгии призвал Евросоюз к переговорам с Россией
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал Евросоюз к переговорам с Россией по украинскому урегулированию и назвал сделку с Москвой "единственным решением". | 14.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-14T18:54+0300
БРЮССЕЛЬ, 14 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал Евросоюз к переговорам с Россией по украинскому урегулированию и назвал сделку с Москвой "единственным решением". "Сделка с Россией, похоже, является единственным возможным решением", - заявил он в интервью бельгийской газете Echo. По его словам, Европа не способна бесконечно поддерживать Украину и поставлять Киеву оружие без участия США. "Поскольку мы не можем угрожать (президенту России Владимиру) Путину, поставляя оружие Украине, и не можем задушить Россию экономически без поддержки США, остается только один способ: заключить сделку", - пояснил бельгийский премьер. По словам Барта де Вевера, "без мандата на ведение переговоров в Москве мы не за столом переговоров, где американцы будут давить на Украину". "И я уже сейчас могу сказать, что это будет невыгодная для нас сделка", - констатировал он.
Премьер Бельгии Де Вевер назвал переговоры ЕС с Россией единственным возможным решением