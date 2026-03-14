Премьер Бельгии призвал Евросоюз к переговорам с Россией

Премьер Бельгии призвал Евросоюз к переговорам с Россией - 14.03.2026, ПРАЙМ

Премьер Бельгии призвал Евросоюз к переговорам с Россией

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал Евросоюз к переговорам с Россией по украинскому урегулированию и назвал сделку с Москвой "единственным решением". | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T18:54+0300

2026-03-14T18:54+0300

2026-03-14T18:54+0300

БРЮССЕЛЬ, 14 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал Евросоюз к переговорам с Россией по украинскому урегулированию и назвал сделку с Москвой "единственным решением". "Сделка с Россией, похоже, является единственным возможным решением", - заявил он в интервью бельгийской газете Echo. По его словам, Европа не способна бесконечно поддерживать Украину и поставлять Киеву оружие без участия США. "Поскольку мы не можем угрожать (президенту России Владимиру) Путину, поставляя оружие Украине, и не можем задушить Россию экономически без поддержки США, остается только один способ: заключить сделку", - пояснил бельгийский премьер. По словам Барта де Вевера, "без мандата на ведение переговоров в Москве мы не за столом переговоров, где американцы будут давить на Украину". "И я уже сейчас могу сказать, что это будет невыгодная для нас сделка", - констатировал он.

мировая экономика, россия, москва, украина, сша, ес, бельгия