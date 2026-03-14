https://1prime.ru/20260314/posolstvo--868308146.html

Посольство России в Египте оказывает помощь экипажу задержанного танкера

Посольство РФ в Египте оказывает помощь экипажу задержанного в порту Суэца российского танкера "Дигнити", в том числе в вопросе возвращения в Россию

2026-03-14T16:14+0300

россия

бизнес

египет

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/76289/39/762893992_0:168:1800:1181_1920x0_80_0_0_d1daf7c3bfe0b867cfb767e4c162e0ff.jpg

КАИР, 14 мар - ПРАЙМ. Посольство РФ в Египте оказывает помощь экипажу задержанного в порту Суэца российского танкера "Дигнити", в том числе в вопросе возвращения в Россию, говорится в полученном РИА Новости заявлении дипмиссии. Ранее первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук заявлял РИА Новости, что египетские власти препятствуют репатриации моряков российского танкера "Дигнити", который арестован с осени прошлого года, поскольку судно не может находиться в порту Суэца без экипажа. "В связи с циркулирующей в СМИ информацией относительно российского танкера "Дигнити" сообщаем: с момента задержания судна в порту города Суэц посольство России в Египте занимается данной ситуацией, обусловленной многослойным коммерческим спором, и оказывает возможную поддержку экипажу, состоящему из граждан нашей страны", - сообщило посольство. Согласно заявлению, дипмиссия всё время с момента задержания корабля находилась в контакте с предыдущим и нынешним капитаном и взаимодействовала с властями Египта, а также страховой и агентскими компаниями. "Держим развитие ситуации на контроле во взаимодействии с экипажем и профильными египетскими структурами. Будем и далее оказывать помощь нашим гражданам, включая обеспечение их возвращения в Россию", - отметило российское посольство.

https://1prime.ru/20260314/ndtv-868304915.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

