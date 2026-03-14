Посольство России в Египте оказывает помощь экипажу задержанного танкера - 14.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260314/posolstvo--868308146.html
Посольство России в Египте оказывает помощь экипажу задержанного танкера
Посольство России в Египте оказывает помощь экипажу задержанного танкера - 14.03.2026, ПРАЙМ
Посольство России в Египте оказывает помощь экипажу задержанного танкера
Посольство РФ в Египте оказывает помощь экипажу задержанного в порту Суэца российского танкера "Дигнити", в том числе в вопросе возвращения в Россию, говорится... | 14.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-14T16:14+0300
2026-03-14T16:14+0300
россия
бизнес
египет
рф
КАИР, 14 мар - ПРАЙМ. Посольство РФ в Египте оказывает помощь экипажу задержанного в порту Суэца российского танкера "Дигнити", в том числе в вопросе возвращения в Россию, говорится в полученном РИА Новости заявлении дипмиссии. Ранее первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук заявлял РИА Новости, что египетские власти препятствуют репатриации моряков российского танкера "Дигнити", который арестован с осени прошлого года, поскольку судно не может находиться в порту Суэца без экипажа. "В связи с циркулирующей в СМИ информацией относительно российского танкера "Дигнити" сообщаем: с момента задержания судна в порту города Суэц посольство России в Египте занимается данной ситуацией, обусловленной многослойным коммерческим спором, и оказывает возможную поддержку экипажу, состоящему из граждан нашей страны", - сообщило посольство. Согласно заявлению, дипмиссия всё время с момента задержания корабля находилась в контакте с предыдущим и нынешним капитаном и взаимодействовала с властями Египта, а также страховой и агентскими компаниями. "Держим развитие ситуации на контроле во взаимодействии с экипажем и профильными египетскими структурами. Будем и далее оказывать помощь нашим гражданам, включая обеспечение их возвращения в Россию", - отметило российское посольство.
египет
рф
россия, бизнес, египет, рф
РОССИЯ, Бизнес, ЕГИПЕТ, РФ
16:14 14.03.2026
 
Посольство России в Египте оказывает помощь экипажу задержанного танкера

Посольство России в Египте оказывает помощь экипажу танкера "Дигнити"

КАИР, 14 мар - ПРАЙМ. Посольство РФ в Египте оказывает помощь экипажу задержанного в порту Суэца российского танкера "Дигнити", в том числе в вопросе возвращения в Россию, говорится в полученном РИА Новости заявлении дипмиссии.
Ранее первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук заявлял РИА Новости, что египетские власти препятствуют репатриации моряков российского танкера "Дигнити", который арестован с осени прошлого года, поскольку судно не может находиться в порту Суэца без экипажа.
"В связи с циркулирующей в СМИ информацией относительно российского танкера "Дигнити" сообщаем: с момента задержания судна в порту города Суэц посольство России в Египте занимается данной ситуацией, обусловленной многослойным коммерческим спором, и оказывает возможную поддержку экипажу, состоящему из граждан нашей страны", - сообщило посольство.
Согласно заявлению, дипмиссия всё время с момента задержания корабля находилась в контакте с предыдущим и нынешним капитаном и взаимодействовала с властями Египта, а также страховой и агентскими компаниями.
"Держим развитие ситуации на контроле во взаимодействии с экипажем и профильными египетскими структурами. Будем и далее оказывать помощь нашим гражданам, включая обеспечение их возвращения в Россию", - отметило российское посольство.
