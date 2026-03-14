США увеличили экспорт обуви в Россию до максимума с 2002 года - 14.03.2026, ПРАЙМ
США увеличили экспорт обуви в Россию до максимума с 2002 года
США увеличили экспорт обуви в Россию до максимума с 2002 года - 14.03.2026, ПРАЙМ
США увеличили экспорт обуви в Россию до максимума с 2002 года
США в январе нарастили поставки обуви на российский рынок до максимальной за 23 года суммы для этого месяца, подсчитало РИА Новости по данным американской... | 14.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-14T16:35+0300
2026-03-14T16:35+0300
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. США в январе нарастили поставки обуви на российский рынок до максимальной за 23 года суммы для этого месяца, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, в начале года американские компании экспортировали в Россию обувь на 1,8 миллиона долларов. В годовом выражении это означает рост втрое - в том же месяце прошлого года показатель составил 596,8 тысячи долларов. Более того, согласно расчетам, экспорт достиг максимальной суммы для января с 2002 года. Более ранних данных ведомство не предоставляет. В результате Россия по итогам января замкнула десятку крупнейших импортеров американской обуви с долей в 1,9% от всех поставок. А впереди оказались Вьетнам (24%), Канада (23,8%), Мексика (7,2%), Япония (5,9%), Китай (5,5%), Великобритания (3,9%), Гонконг (3%), Индонезия (2,7%) и Италия (2,3%).
сша
вьетнам
канада
бизнес, мировая экономика, сша, вьетнам, канада
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, США, ВЬЕТНАМ, КАНАДА
16:35 14.03.2026
 
США увеличили экспорт обуви в Россию до максимума с 2002 года

Поставки обуви из США в Россию выросли до максимальной за 23 года суммы

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. США в январе нарастили поставки обуви на российский рынок до максимальной за 23 года суммы для этого месяца, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, в начале года американские компании экспортировали в Россию обувь на 1,8 миллиона долларов.
В годовом выражении это означает рост втрое - в том же месяце прошлого года показатель составил 596,8 тысячи долларов.
Более того, согласно расчетам, экспорт достиг максимальной суммы для января с 2002 года. Более ранних данных ведомство не предоставляет.
В результате Россия по итогам января замкнула десятку крупнейших импортеров американской обуви с долей в 1,9% от всех поставок. А впереди оказались Вьетнам (24%), Канада (23,8%), Мексика (7,2%), Япония (5,9%), Китай (5,5%), Великобритания (3,9%), Гонконг (3%), Индонезия (2,7%) и Италия (2,3%).
Производство хлеба - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Россия в январе почти вдвое нарастила экспорт сладкого и выпечки в США
12 марта, 22:45
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаСШАВЬЕТНАМКАНАДА
 
 
