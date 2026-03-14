Правительство одобрило проект соглашения с Вьетнамом о строительстве АЭС - 14.03.2026, ПРАЙМ
Правительство одобрило проект соглашения с Вьетнамом о строительстве АЭС
2026-03-14T20:06+0300
20:06 14.03.2026
 
Правительство одобрило проект соглашения с Вьетнамом о строительстве АЭС

Правительство РФ одобрило проект соглашения с Вьетнамом о сотрудничестве в сооружении АЭС

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект соглашения с Вьетнамом о сотрудничестве в сооружении АЭС, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Одобрить представленный Госкорпорацией атомной энергии "Росатом" согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с вьетнамской стороной проект Соглашения между правительством РФ и правительством Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве в сооружении атомной электростанции на территории СР Вьетнам", - говорится в документе.
Также "Росатому" поручено провести совместно с МИД России переговоры с вьетнамской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ это соглашение, разрешив вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.
"Росатом" может стать партнером Сербии по развитию программы мирного атома
