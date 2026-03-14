https://1prime.ru/20260314/proliv-868313714.html

Ормузский пролив закрыт только для США, Израиля и их союзников, заявил Иран

Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив остается открытым, ограничения есть только для судов США, Израиля и их союзников. | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T20:37+0300

политика

мировая экономика

ормузский пролив

иран

сша

аббас аракчи

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868048454_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_79f8427e456ffcce32d22b5f5155e5ad.jpg

ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив остается открытым, ограничения есть только для судов США, Израиля и их союзников. "Много танкеров и судов проходят через Ормузский пролив, он закрыт только для американских и израильских судов и танкеров", - сказал Аракчи в интервью телеканалу MS Now. Он подчеркнул, что имеющаяся у стран обеспокоенность о безопасности судоходства в регионе не связана с Ираном. "На самом деле Ормузский пролив открыт. Он закрыт только для танкеров и судов, принадлежащих нашим врагам. Тем, кто нас атакует, и их союзникам. Остальные могут проходить свободно", - сказал он. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

мировая экономика, ормузский пролив, иран, сша, аббас аракчи, мид