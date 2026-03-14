Ормузский пролив закрыт только для США, Израиля и их союзников, заявил Иран - 14.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260314/proliv-868313714.html
Ормузский пролив закрыт только для США, Израиля и их союзников, заявил Иран
2026-03-14T20:37+0300
политика
мировая экономика
ормузский пролив
иран
сша
аббас аракчи
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868048454_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_79f8427e456ffcce32d22b5f5155e5ad.jpg
ормузский пролив
иран
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868048454_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_6e86de851805e9e7ca7dd8fcd90ed4b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Глава МИД Ирана: Ормузский пролив останется закрытым для судов США, Израиля и их союзников

© AP Photo / Jon GambrellКонтейнеровоз в Ормузском проливе
Контейнеровоз в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2026
Контейнеровоз в Ормузском проливе. Архивное фото
© AP Photo / Jon Gambrell
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив остается открытым, ограничения есть только для судов США, Израиля и их союзников.
"Много танкеров и судов проходят через Ормузский пролив, он закрыт только для американских и израильских судов и танкеров", - сказал Аракчи в интервью телеканалу MS Now.
Он подчеркнул, что имеющаяся у стран обеспокоенность о безопасности судоходства в регионе не связана с Ираном.
"На самом деле Ормузский пролив открыт. Он закрыт только для танкеров и судов, принадлежащих нашим врагам. Тем, кто нас атакует, и их союзникам. Остальные могут проходить свободно", - сказал он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала