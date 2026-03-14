Названы регионы с самым низким средним чеком на фастфуд
2026-03-14T06:46+0300
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Меньше всего на фастфуд россияне тратят в Кировской области - там средний чек составил 531 рубль, подсчитали для РИА Новости в аналитической компании NTech.
Согласно данным аналитиков, в список регионов с низким средним чеком также попали Ярославская, Костромская, Орловская и Астраханская области, где траты колеблются от 536 до 566 рублей.
Самый высокий средний чек зафиксирован в Якутии - более 1,2 тысячи рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе - 1,1 тысячи и Амурской области - чуть меньше одной тысячи рублей.
Также в топ-10 по самым высоким средним тратам попали Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Забайкальский край, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Хабаровский край и Дагестан со средним чеком в диапазоне от 950 до 797 рублей.
Москва и Санкт-Петербург заняли 71-е и 72-е места со средним чеком 568 и 566 рублей соответственно.