Россиян предупредили о "необходимости" сдать 3-НДФЛ
2026-03-14T03:15+0300
Россиян предупредили о "необходимости" сдать 3-НДФЛ
Аферисты просят россиян назвать код из смс для подтверждения записи в налоговый орган
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Аферисты во время телефонного звонка сообщают россиянам о "необходимости" срочно предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ и просят назвать роботизированному голосовому помощнику код из смс якобы для подтверждения записи в налоговый орган, выяснило РИА Новости.
Злоумышленник звонит жертве и сообщает ей, что работодатель якобы не предоставил налоговой сведения о ее доходах за прошлый год, либо предоставил их неверно. Мошенник убеждает человека в "необходимости" срочно принести декларацию 3-НДФЛ в ближайший налоговый орган.
Аферист заявляет о необходимости записаться на прием и даже называет свободные "окошки" в ближайшем отделении налоговой службы. В ходе разговора он отправляет на почту жертве якобы подтверждение записи и оговаривает, что ему называть номер записи и код не нужно.
Далее мошенник переключает жертву на "роботизированного голосового помощника", которому и необходимо назвать код из смс якобы для резервирования записи в налоговый орган.