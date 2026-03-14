https://1prime.ru/20260314/rossijane-868299107.html

Россиян предупредили о "необходимости" сдать 3-НДФЛ

Россиян предупредили о "необходимости" сдать 3-НДФЛ

2026-03-14T03:15+0300

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868299107.jpg?1773447312

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Аферисты во время телефонного звонка сообщают россиянам о "необходимости" срочно предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ и просят назвать роботизированному голосовому помощнику код из смс якобы для подтверждения записи в налоговый орган, выяснило РИА Новости. Злоумышленник звонит жертве и сообщает ей, что работодатель якобы не предоставил налоговой сведения о ее доходах за прошлый год, либо предоставил их неверно. Мошенник убеждает человека в "необходимости" срочно принести декларацию 3-НДФЛ в ближайший налоговый орган. Аферист заявляет о необходимости записаться на прием и даже называет свободные "окошки" в ближайшем отделении налоговой службы. В ходе разговора он отправляет на почту жертве якобы подтверждение записи и оговаривает, что ему называть номер записи и код не нужно. Далее мошенник переключает жертву на "роботизированного голосового помощника", которому и необходимо назвать код из смс якобы для резервирования записи в налоговый орган.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

