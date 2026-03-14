Россия возобновила закупки виноградного сока в США - 14.03.2026, ПРАЙМ
Россия возобновила закупки виноградного сока в США
12:18 14.03.2026
 
Россия возобновила закупки виноградного сока в США

Россия в январе ввезла виноградный сок из США после годовой приостановки импорта

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Россия в январе ввезла виноградный сок из США после почти годовой приостановки импорта, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, в начале года российские компании импортировали виноградный сок из Штатов на 80,3 тысячи долларов.
В последний раз закупки сока были зафиксированы в феврале 2025 года, тогда сумма достигла 76,8 тысячи долларов.
В результате Россия в январе стала седьмым крупнейшим покупателем виноградного сока из США с долей в 1,3% от всех поставок. Выше неё оказались Канада (33,1%), Япония (29,8%), Великобритания (7,9%), Южная Корея (6,9%), Филиппины (4,3%) и Израиль (3,9%).
Другими крупнейшими импортерами стали Тринидад и Тобаго, Эквадор и Тайвань - доля этих стран в американской экспортной корзине виноградного сока не превысила 1,1%.
