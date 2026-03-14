https://1prime.ru/20260314/rossiya--868305347.html

Россия возобновила закупки виноградного сока в США

Россия возобновила закупки виноградного сока в США - 14.03.2026, ПРАЙМ

Россия возобновила закупки виноградного сока в США

Россия в январе ввезла виноградный сок из США после почти годовой приостановки импорта, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы.

2026-03-14T12:18+0300

2026-03-14T12:18+0300

2026-03-14T12:18+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

сша

канада

япония

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0f/864562160_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_3063dbce196703808fb8800e6832323a.jpg

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Россия в январе ввезла виноградный сок из США после почти годовой приостановки импорта, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, в начале года российские компании импортировали виноградный сок из Штатов на 80,3 тысячи долларов. В последний раз закупки сока были зафиксированы в феврале 2025 года, тогда сумма достигла 76,8 тысячи долларов. В результате Россия в январе стала седьмым крупнейшим покупателем виноградного сока из США с долей в 1,3% от всех поставок. Выше неё оказались Канада (33,1%), Япония (29,8%), Великобритания (7,9%), Южная Корея (6,9%), Филиппины (4,3%) и Израиль (3,9%). Другими крупнейшими импортерами стали Тринидад и Тобаго, Эквадор и Тайвань - доля этих стран в американской экспортной корзине виноградного сока не превысила 1,1%.

сша

канада

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, сша, канада, япония