Россия возобновила закупки виноградного сока в США
Россия возобновила закупки виноградного сока в США - 14.03.2026, ПРАЙМ
Россия возобновила закупки виноградного сока в США
Россия в январе ввезла виноградный сок из США после почти годовой приостановки импорта, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. | 14.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-14T12:18+0300
2026-03-14T12:18+0300
2026-03-14T12:18+0300
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Россия в январе ввезла виноградный сок из США после почти годовой приостановки импорта, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, в начале года российские компании импортировали виноградный сок из Штатов на 80,3 тысячи долларов. В последний раз закупки сока были зафиксированы в феврале 2025 года, тогда сумма достигла 76,8 тысячи долларов. В результате Россия в январе стала седьмым крупнейшим покупателем виноградного сока из США с долей в 1,3% от всех поставок. Выше неё оказались Канада (33,1%), Япония (29,8%), Великобритания (7,9%), Южная Корея (6,9%), Филиппины (4,3%) и Израиль (3,9%). Другими крупнейшими импортерами стали Тринидад и Тобаго, Эквадор и Тайвань - доля этих стран в американской экспортной корзине виноградного сока не превысила 1,1%.
сша
канада
япония
бизнес, мировая экономика, сша, канада, япония
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, США, КАНАДА, ЯПОНИЯ
Россия возобновила закупки виноградного сока в США
Россия в январе ввезла виноградный сок из США после годовой приостановки импорта