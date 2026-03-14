Россия жестко ответила на выпад министра обороны Британии - 14.03.2026, ПРАЙМ
Россия жестко ответила на выпад министра обороны Британии
Заявление министра обороны Великобритании Джона Хили о якобы причастности России к атаке на военную базу западных сил в иракском Эрбиле является необоснованным, | 14.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-14T13:47+0300
https://1prime.ru/20260226/britaniya-867857705.html
https://1prime.ru/20260314/tramp-868306070.html
13:47 14.03.2026
 
Россия жестко ответила на выпад министра обороны Британии

Посольство России опровергло слова Хили о причастности Москвы к удару по Ираку

МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Заявление министра обороны Великобритании Джона Хили о якобы причастности России к атаке на военную базу западных сил в иракском Эрбиле является необоснованным, говорится в заявлении российского посольства в Лондоне.
"Нельзя не отметить еще одно утверждение господина Хили, который вчера заявил, что Россия помогала Ирану в нанесении удара по базе в Эрбиле. Его воображение вышло из-под контроля. Примечательно, что высокопоставленные американские чиновники сами заявили, что им неизвестна никакая информация, указывающая на это", — отмечает диппредставительство.
Посольство расценило заявление чиновника как маневр внутренней политики и напомнило, что Лондон оказывает поддержку украинским вооружённым силам, предоставляя им оружие и разведывательные данные.
Лондон - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
"Изменит конфликт". В Британии запаниковали из-за планов против России
26 февраля, 22:28
Удар по базе был нанесён в ночь на четверг на фоне роста напряжённости на Ближнем Востоке из-за совместной операции США и Израиля против Ирана.
В пятницу губернатор иракской провинции Эрбиль Умид Хашнав сообщил, что в результате атаки беспилотника на военную базу было ранено не менее шести французских солдат.
Кроме того, итальянский министр обороны Гуидо Крозетто объявил, что Рим принимает решение о выводе своих солдат с базы в Эрбиле после авиаудара.
На данной базе размещены сотни военных западной коалиции, участвующих в борьбе с террористической организацией "Исламское государство"*.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2026
"Внезапное нападение". На Западе удивились заявлению Трампа об Иране
13:01
* Запрещенная в России террористическая организация
 
