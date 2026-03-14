"Выльется в войны". Решение Трампа по России всполошило Запад

"Выльется в войны". Решение Трампа по России всполошило Запад - 14.03.2026, ПРАЙМ

"Выльется в войны". Решение Трампа по России всполошило Запад

Европа вопреки здравому смыслу выступает против диалога с Россией, сообщает AgoraVox, комментируя отказ ЕС от предложения Москвы по энергоресурсам и решение...

2026-03-14T21:06+0300

2026-03-14T21:06+0300

2026-03-14T21:06+0300

МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Европа вопреки здравому смыслу выступает против диалога с Россией, сообщает AgoraVox, комментируя отказ ЕС от предложения Москвы по энергоресурсам и решение американского лидера Дональда Трампа ослабить санкции против российской нефти."Принимаемые политиками во Франции и ЕС решения укрепляют грядущий хаос и открывают путь к крупнейшему дефициту ресурсов, способному вылиться в гражданские войны и политические потрясения во Франции и ЕС", — говорится в материале.По словам автора публикации, Соединенные Штаты "вступают в диалог с Москвой, чтобы избежать хаоса в ЕС", а европейские лидеры открыто отказываются от этого.В ночь на пятницу американский Минфин разрешил покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Мера действует до 08:01 11 апреля. Снятие санкций коснется ста миллионов баррелей.В Кремле обратили внимание на заявления, что Вашингтон далее не планирует снимать ограничения, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, без значительных объемов российской нефти изменить ситуацию на энергорынках невозможно.Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент. Увеличилась и стоимость газа, особенно в Европе. С конца февраля биржевые цены подскочили там более чем на 100 процентов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

европа

москва

франция

европа, россия, москва, франция, дональд трамп, дмитрий песков, ес