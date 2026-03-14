"Наихудший сигнал". В Финляндии сделали резкое заявление о России
Мема: предложение Финляндии разместить ядерное оружие посылает России наихудший сигнал
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Россия не оставит без внимания возможное появления ядерного оружия в Финляндии, предупредил в соцсети X член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Я призываю правительство Финляндии не совершать роковую ошибку, допуская такие изменения в законе. Это посылает России наихудший сигнал и резко усиливает напряженность в странах Балтии", — подчеркнул он.
Политик отметил, что ядерное оружие не повысит безопасность Финляндии "ни в настоящем, ни в будущем".
5 марта министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что правительство предложило разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в определенных "связанных с обороной" случаях. Во всех других ситуациях запрет останется в силе.
6 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что отказ Хельсинки от запрета на ядерное оружие может привести к уязвимости страны и усилению напряженности в Европе. Он подчеркнул, что это создаст угрозу для Москвы, и она примет необходимые меры в ответ.
