Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росздравнадзор рассказал о преимуществах разделения по цветам формы медиков - 14.03.2026, ПРАЙМ
Росздравнадзор рассказал о преимуществах разделения по цветам формы медиков
Росздравнадзор рассказал о преимуществах разделения по цветам формы медиков - 14.03.2026, ПРАЙМ
Росздравнадзор рассказал о преимуществах разделения по цветам формы медиков
Разделение по цветам формы медиков в России позволит обеспечить безопасность в медучреждениях и сформировать единую культуру коммуникации с пациентами, сообщил... | 14.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-14T17:05+0300
2026-03-14T17:05+0300
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Разделение по цветам формы медиков в России позволит обеспечить безопасность в медучреждениях и сформировать единую культуру коммуникации с пациентами, сообщил РИА Новости директор ВНИИ медицинской техники Росздравнадзора Игорь Иванов. "Стандартизация идентификации персонала во всех медицинских организациях нашей страны позволит обеспечить высокий уровень безопасности и сформирует единую культуру коммуникации разных категорий специалистов с гражданами и внутри профессионального сообщества разных медучреждений", - сказал Иванов. Он добавил, что идентификация персонала, в том числе с использованием цветовых отличий спецодежды, введена во всем мире. "Использование спецодежды, выполненной в единых цветах по категориям персонала, позволит сформировать возможности легко ориентироваться пациентам и улучшит взаимодействие при обращении населения за помощью в учреждения здравоохранения нашей страны", - заключил Иванов. Согласно документу Минздрава, врачам рекомендовано носить шесть цветов формы в зависимости от их должности. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, призвал отозвать рекомендации Минздрава о цвете одежды для врачей и медперсонала.
общество , бизнес, здоровье, вячеслав володин, минздрав, росздравнадзор, госдума
Общество , Бизнес, Здоровье, Вячеслав Володин, Минздрав, Росздравнадзор, Госдума
17:05 14.03.2026
 
Росздравнадзор рассказал о преимуществах разделения по цветам формы медиков

Росздравнадзор: разделение по цветам формы медиков обеспечит безопасность

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Разделение по цветам формы медиков в России позволит обеспечить безопасность в медучреждениях и сформировать единую культуру коммуникации с пациентами, сообщил РИА Новости директор ВНИИ медицинской техники Росздравнадзора Игорь Иванов.
"Стандартизация идентификации персонала во всех медицинских организациях нашей страны позволит обеспечить высокий уровень безопасности и сформирует единую культуру коммуникации разных категорий специалистов с гражданами и внутри профессионального сообщества разных медучреждений", - сказал Иванов.
Он добавил, что идентификация персонала, в том числе с использованием цветовых отличий спецодежды, введена во всем мире.
"Использование спецодежды, выполненной в единых цветах по категориям персонала, позволит сформировать возможности легко ориентироваться пациентам и улучшит взаимодействие при обращении населения за помощью в учреждения здравоохранения нашей страны", - заключил Иванов.
Согласно документу Минздрава, врачам рекомендовано носить шесть цветов формы в зависимости от их должности.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, призвал отозвать рекомендации Минздрава о цвете одежды для врачей и медперсонала.
ОбществоБизнесЗдоровьеВячеслав ВолодинМинздравРосздравнадзорГосдума
 
 
