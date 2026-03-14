Росздравнадзор рассказал о преимуществах разделения по цветам формы медиков
2026-03-14T17:05+0300
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Разделение по цветам формы медиков в России позволит обеспечить безопасность в медучреждениях и сформировать единую культуру коммуникации с пациентами, сообщил РИА Новости директор ВНИИ медицинской техники Росздравнадзора Игорь Иванов. "Стандартизация идентификации персонала во всех медицинских организациях нашей страны позволит обеспечить высокий уровень безопасности и сформирует единую культуру коммуникации разных категорий специалистов с гражданами и внутри профессионального сообщества разных медучреждений", - сказал Иванов. Он добавил, что идентификация персонала, в том числе с использованием цветовых отличий спецодежды, введена во всем мире. "Использование спецодежды, выполненной в единых цветах по категориям персонала, позволит сформировать возможности легко ориентироваться пациентам и улучшит взаимодействие при обращении населения за помощью в учреждения здравоохранения нашей страны", - заключил Иванов. Согласно документу Минздрава, врачам рекомендовано носить шесть цветов формы в зависимости от их должности. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, призвал отозвать рекомендации Минздрава о цвете одежды для врачей и медперсонала.
