РЖД назвали самые короткие названия станций
2026-03-14T04:18+0300
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Самые короткие названия станций на сети РЖД состоят из двух букв, например, Ай Яя, Ея, рассказали РИА Новости в компании. "Самые короткие названия станций на сети РЖД состоят всего из 2 букв", - рассказали в РЖД. Например, станция Ин в Еврейской автономной области, Ай в Челябинской области, Яя в Кемеровской области, Ея в Краснодарском крае, Ик в Башкортостане, Ук в Иркутской области, Яр в Удмуртии.
