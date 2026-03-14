РЖД назвали самые короткие названия станций

Самые короткие названия станций на сети РЖД состоят из двух букв, например, Ай Яя, Ея, рассказали РИА Новости в компании. | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T04:18+0300

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Самые короткие названия станций на сети РЖД состоят из двух букв, например, Ай Яя, Ея, рассказали РИА Новости в компании. "Самые короткие названия станций на сети РЖД состоят всего из 2 букв", - рассказали в РЖД. Например, станция Ин в Еврейской автономной области, Ай в Челябинской области, Яя в Кемеровской области, Ея в Краснодарском крае, Ик в Башкортостане, Ук в Иркутской области, Яр в Удмуртии.

