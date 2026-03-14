Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Сахалине более 105 тысяч человек остались без света - 14.03.2026, ПРАЙМ
На Сахалине более 105 тысяч человек остались без света
02:39 14.03.2026
 
На Сахалине более 105 тысяч человек остались без света

МЧС: более 105 тысяч жителей Сахалина остались без света из-за аварии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 мар – ПРАЙМ. Аварийное отключение нескольких энергоблоков на ГРЭС-2 и ТЭЦ-1 оставило более 105 тысяч потребителей Сахалина без света, в настоящее время элетроснабжение восстановлено, информирует региональный главк МЧС России.
Отмечается, что в результате аварийного отключения двух энергоблоков на ГРЭС-2 в селе Ильинском, а также газотурбинной установки и одного энергоблока на ТЭЦ-1 в Южно-Сахалинске без света остались порядка 105 тысяч потребителей в десяти муниципалитетах Сахалина.
"В 8.10 (0.10 мск - ред.) подача электроэнергии полностью восстановлена", - говорится в сообщении ведомства.
На время перезапуска системы потребителей подключили по резервной схеме электроснабжения. На ликвидацию аварии привлекались пятнадцать человек и три единицы техники ПАО "Сахалинэнерго".
 
