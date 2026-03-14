https://1prime.ru/20260314/sahalin-868298768.html
На Сахалине более 105 тысяч человек остались без света
Аварийное отключение нескольких энергоблоков на ГРЭС-2 и ТЭЦ-1 оставило более 105 тысяч потребителей Сахалина без света, в настоящее время элетроснабжение... | 14.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-14T02:39+0300
энергетика
газ
сахалин
южно-сахалинск
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868298768.jpg?1773445140
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 мар – ПРАЙМ. Аварийное отключение нескольких энергоблоков на ГРЭС-2 и ТЭЦ-1 оставило более 105 тысяч потребителей Сахалина без света, в настоящее время элетроснабжение восстановлено, информирует региональный главк МЧС России.
Отмечается, что в результате аварийного отключения двух энергоблоков на ГРЭС-2 в селе Ильинском, а также газотурбинной установки и одного энергоблока на ТЭЦ-1 в Южно-Сахалинске без света остались порядка 105 тысяч потребителей в десяти муниципалитетах Сахалина.
"В 8.10 (0.10 мск - ред.) подача электроэнергии полностью восстановлена", - говорится в сообщении ведомства.
На время перезапуска системы потребителей подключили по резервной схеме электроснабжения. На ликвидацию аварии привлекались пятнадцать человек и три единицы техники ПАО "Сахалинэнерго".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МЧС: более 105 тысяч жителей Сахалина остались без света из-за аварии
