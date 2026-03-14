Совет ЕС продлил персональные санкции против России
Совет ЕС в субботу продлил на полгода, до 15 сентября, персональные санкции против России, следует из заявления Совета Евросоюза.
2026-03-14T19:03+0300
БРЮССЕЛЬ, 14 мар - ПРАЙМ. Совет ЕС в субботу продлил на полгода, до 15 сентября, персональные санкции против России, следует из заявления Совета Евросоюза. "Совет сегодня принял решение продлить еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2026 года, ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в документе. В заявлении при этом указывается, что принято решение не продлевать санкции в отношении двух лиц, также из списков исключены пять скончавшихся лиц.
https://1prime.ru/20260314/sudzuki-868310130.html
В Японии призвали США к отмене санкций против России