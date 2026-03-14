В Швеции задержали капитана российского танкера - 14.03.2026, ПРАЙМ
В Швеции задержали капитана российского танкера
В Швеции задержали капитана российского танкера
Прокуратура Швеции приняла решение о задержании капитана танкера Sea Owl I, являющегося гражданином России, сообщило ведомство. | 14.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-14T00:02+0300
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Прокуратура Швеции приняла решение о задержании капитана танкера Sea Owl I, являющегося гражданином России, сообщило ведомство. Береговая охрана Швеции 12 марта перехватила шедший под коморским флагом танкер Sea Owl I в связи с подозрениями в использовании ложного флага. Посольство РФ в Стокгольме сообщило РИА Новости, что, по предварительной информации, на борту судна есть россияне. "Прокурор принял решение задержать капитана танкера Sea Owl 1 по подозрению в использовании поддельных документов", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры. Как уточняет ведомство, в выходные подозреваемого допросят в присутствии государственного защитника. Прокурор до 12.00 (14.00 мск) в понедельник примет решение, взять ли капитана под стражу или освободить.
00:02 14.03.2026
 
В Швеции задержали капитана российского танкера

Прокуратура Швеции задержала капитана танкера Sea Owl I, на борту которого есть россияне

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Прокуратура Швеции приняла решение о задержании капитана танкера Sea Owl I, являющегося гражданином России, сообщило ведомство.
Береговая охрана Швеции 12 марта перехватила шедший под коморским флагом танкер Sea Owl I в связи с подозрениями в использовании ложного флага. Посольство РФ в Стокгольме сообщило РИА Новости, что, по предварительной информации, на борту судна есть россияне.
"Прокурор принял решение задержать капитана танкера Sea Owl 1 по подозрению в использовании поддельных документов", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.
Как уточняет ведомство, в выходные подозреваемого допросят в присутствии государственного защитника. Прокурор до 12.00 (14.00 мск) в понедельник примет решение, взять ли капитана под стражу или освободить.
 
