Рашид Темрезов. Биографическая справка

2026-03-14T00:56+0300

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов отмечает в субботу 50-летие. Ниже приводится биографическая справка. Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Бориспиевич Темрезов родился 14 марта 1976 года в городе Черкесске Карачаево-Черкесской автономной области Ставропольского края (ныне Карачаево-Черкесская республика, КЧР). В 1998 году окончил Московский открытый социальный университет по специальностям "менеджмент" и "финансы и кредит". После окончания вуза Темрезов работал в коммерческом отделе ОАО "Карачаево-Черкесскнефтепродукт", был коммерческим директором строительного управления, начальником управления производственно-технологической комплектации ОАО "Севкавгидроэнергострой". С 2004 года Темрезов занимал должность генерального директора республиканского государственного учреждения "Управление капитального строительства Карачаево-Черкесской республики", а затем – генерального директора ОАО "Электротехническая компания". В 2007 году Темрезов был избран председателем совета регионального отделения политической партии "Справедливая Россия: Родина - Пенсионеры - Жизнь" (ныне партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"). Впоследствии вышел из партии. В 2009 году был депутатом Народного собрания Карачаево-Черкесской республики IV созыва. В том же году в числе 500 управленцев Темрезов был включен в кадровый резерв президента России. 12 января 2010 года Темрезов был назначен начальником федерального государственного учреждения "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской республики Федерального дорожного агентства". 26 февраля 2011 года указом президента РФ Дмитрия Медведева был назначен временно исполняющим обязанности президента Карачаево-Черкесии на период до вступления в должность лица, наделенного полномочиями президента КЧР. 1 марта 2011 года Народное собрание Карачаево-Черкесии утвердило Рашида Темрезова на пост президента республики. С 7 апреля 2011 года – глава Карачаево-Черкесской республики (согласно конституционному закону Карачаево-Черкесской республики "О внесении изменений в конституцию Карачаево-Черкесской республики" о переименовании должности высшего должностного лица республики). 27 февраля 2016 года президент России Владимир Путин назначил Рашида Темрезова врио главы Карачаево-Черкесской республики до вступления в должность лица, избранного главой региона. 26 июля 2016 года был выдвинут партией "Единая Россия" в качестве кандидата на должность главы Карачаево-Черкесии. 18 сентября 2016 года народное голосование Карачаево-Черкессии единогласно избрало Темрезова главой республики на второй срок. 19 сентября 2021 года депутаты народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесии единогласно переизбрали Рашида Темрезова на должность главы республики. В тот же день он вступил в должность. Член Государственного совета. Член Высшего совета политической партии "Единая Россия". Удостоен орденов Дружбы (2015), Почета (2021). Награжден Почетной грамотой президента РФ (2017).

