США и Эквадор подписали соглашение о взаимной торговле
США и Эквадор подписали соглашение о взаимной торговле - 14.03.2026, ПРАЙМ
США и Эквадор подписали соглашение о взаимной торговле
Соединенные Штаты и Эквадор подписали соглашение о взаимной торговле, направленное на устранение барьеров и расширение доступа товаров на рынки обеих стран,... | 14.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-14T01:17+0300
2026-03-14T01:36+0300
ВАШИНГТОН, 14 мар – ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Эквадор подписали соглашение о взаимной торговле, направленное на устранение барьеров и расширение доступа товаров на рынки обеих стран, сообщил офис представителя США по торговле Джеймисона Грира. "Сегодня торговый представитель США Джеймисон Грир и министр производства, внешней торговли и инвестиций Эквадора Луис Альберто Харамильо подписали соглашение о взаимной торговле между США и Эквадором", - говорится в пресс-релизе офиса торгпреда. Согласно условиям соглашения, Эквадор обнуляет пошлины на американские машины, электронику и пшеницу, а США - на эквадорские бананы, кофе и какао. Также договорились не облагать налогами цифровые услуги и вместе бороться с серым импортом. Ранее министр внутренних дел Эквадора Джон Реймберг объявил, что страна начнет крупную операцию против организованной преступности в трех регионах страны при поддержке США.
сша
эквадор
мировая экономика, сша, эквадор
Экономика, Мировая экономика, США, ЭКВАДОР
США и Эквадор подписали соглашение о взаимной торговле
США и Эквадор подписали соглашение о торговле, направленное на устранение барьеров
ВАШИНГТОН, 14 мар – ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Эквадор подписали соглашение о взаимной торговле, направленное на устранение барьеров и расширение доступа товаров на рынки обеих стран, сообщил офис представителя США по торговле Джеймисона Грира.
"Сегодня торговый представитель США Джеймисон Грир и министр производства, внешней торговли и инвестиций Эквадора Луис Альберто Харамильо подписали соглашение о взаимной торговле между США и Эквадором", - говорится в пресс-релизе офиса торгпреда.
Согласно условиям соглашения, Эквадор обнуляет пошлины на американские машины, электронику и пшеницу, а США - на эквадорские бананы, кофе и какао. Также договорились не облагать налогами цифровые услуги и вместе бороться с серым импортом.
Ранее министр внутренних дел Эквадора Джон Реймберг объявил, что страна начнет крупную операцию против организованной преступности в трех регионах страны при поддержке США.