США и Эквадор подписали соглашение о взаимной торговле

Соединенные Штаты и Эквадор подписали соглашение о взаимной торговле, направленное на устранение барьеров и расширение доступа товаров на рынки обеих стран,... | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T01:17+0300

ВАШИНГТОН, 14 мар – ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Эквадор подписали соглашение о взаимной торговле, направленное на устранение барьеров и расширение доступа товаров на рынки обеих стран, сообщил офис представителя США по торговле Джеймисона Грира. "Сегодня торговый представитель США Джеймисон Грир и министр производства, внешней торговли и инвестиций Эквадора Луис Альберто Харамильо подписали соглашение о взаимной торговле между США и Эквадором", - говорится в пресс-релизе офиса торгпреда. Согласно условиям соглашения, Эквадор обнуляет пошлины на американские машины, электронику и пшеницу, а США - на эквадорские бананы, кофе и какао. Также договорились не облагать налогами цифровые услуги и вместе бороться с серым импортом. Ранее министр внутренних дел Эквадора Джон Реймберг объявил, что страна начнет крупную операцию против организованной преступности в трех регионах страны при поддержке США.

мировая экономика, сша, эквадор