США и Эквадор подписали соглашение о взаимной торговле - 14.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260314/ssha-868297458.html
США и Эквадор подписали соглашение о взаимной торговле
2026-03-14T01:17+0300
2026-03-14T01:36+0300
экономика
мировая экономика
сша
эквадор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868297458.jpg?1773441372
сша
эквадор
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
01:17 14.03.2026 (обновлено: 01:36 14.03.2026)
 
США и Эквадор подписали соглашение о взаимной торговле

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 14 мар – ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Эквадор подписали соглашение о взаимной торговле, направленное на устранение барьеров и расширение доступа товаров на рынки обеих стран, сообщил офис представителя США по торговле Джеймисона Грира.
"Сегодня торговый представитель США Джеймисон Грир и министр производства, внешней торговли и инвестиций Эквадора Луис Альберто Харамильо подписали соглашение о взаимной торговле между США и Эквадором", - говорится в пресс-релизе офиса торгпреда.
Согласно условиям соглашения, Эквадор обнуляет пошлины на американские машины, электронику и пшеницу, а США - на эквадорские бананы, кофе и какао. Также договорились не облагать налогами цифровые услуги и вместе бороться с серым импортом.
Ранее министр внутренних дел Эквадора Джон Реймберг объявил, что страна начнет крупную операцию против организованной преступности в трех регионах страны при поддержке США.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала