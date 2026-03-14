"Вернемся в каменный век": в США испугались, с чем столкнулись из-за Ирана

Начав военные действия на Ближнем Востоке, США фактически запустили процесс саморазоружения и вскоре могут полностью утратить обороноспособность, утверждает... | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T07:46+0300

МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Начав военные действия на Ближнем Востоке, США фактически запустили процесс саморазоружения и вскоре могут полностью утратить обороноспособность, утверждает американский политолог Гарланд Никсон в разговоре с Марио Навфалем на его YouTube-канале."Я говорил, что Соединенные Штаты проиграют, если нападут на Иран. <…> Теперь мы демилитаризуемся по собственному решению, в буквальном смысле демилитаризуемся. <…> Реальность такова, что через месяц-два США не смогут воевать с Мексикой, потому что нам нечего будет им противопоставить. Что мы будем использовать? Катапульты и камни. Вот так мы и вернемся в каменный век", — заявил он.По его словам, ошибки Вашингтона в Иране ознаменовали отказ Америки от стремления к мировому доминированию."США видят себя как страну, доминирующую над миром, как империю, у нас базы повсюду, и все делают то, что мы им говорим. Я думаю, с этим покончено. Я думаю, это конец", — добавил Никсон.Военная операция США и Израиля против Ирана длится уже вторую неделю, и обе стороны продолжают обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявили, что их цель — предотвратить ядерное вооружение Тегерана. Вашингтон выразил намерение уничтожить военный потенциал Ирана и призвал к смене режима. В свою очередь, Иран готов к самообороне и не видит необходимости в возобновлении переговоров.Агентство Bloomberg ранее сообщало, что интенсивное применение американских ракет в текущем конфликте может привести к дефициту боеприпасов, что ограничит возможности Вашингтона в других потенциальных конфликтах.

