"Вернемся в каменный век": в США испугались, с чем столкнулись из-за Ирана
Политолог Никсон: США своими действиями в Иране подрывают собственную военную мощь
© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Начав военные действия на Ближнем Востоке, США фактически запустили процесс саморазоружения и вскоре могут полностью утратить обороноспособность, утверждает американский политолог Гарланд Никсон в разговоре с Марио Навфалем на его YouTube-канале.
"Я говорил, что Соединенные Штаты проиграют, если нападут на Иран. <…> Теперь мы демилитаризуемся по собственному решению, в буквальном смысле демилитаризуемся. <…> Реальность такова, что через месяц-два США не смогут воевать с Мексикой, потому что нам нечего будет им противопоставить. Что мы будем использовать? Катапульты и камни. Вот так мы и вернемся в каменный век", — заявил он.
По его словам, ошибки Вашингтона в Иране ознаменовали отказ Америки от стремления к мировому доминированию.
"США видят себя как страну, доминирующую над миром, как империю, у нас базы повсюду, и все делают то, что мы им говорим. Я думаю, с этим покончено. Я думаю, это конец", — добавил Никсон.
Военная операция США и Израиля против Ирана длится уже вторую неделю, и обе стороны продолжают обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявили, что их цель — предотвратить ядерное вооружение Тегерана. Вашингтон выразил намерение уничтожить военный потенциал Ирана и призвал к смене режима. В свою очередь, Иран готов к самообороне и не видит необходимости в возобновлении переговоров.
Агентство Bloomberg ранее сообщало, что интенсивное применение американских ракет в текущем конфликте может привести к дефициту боеприпасов, что ограничит возможности Вашингтона в других потенциальных конфликтах.