"Реальные потери". В США ужаснулись последствиям агрессии против Ирана
Дэвис: США, начав военную операцию против Ирана, сами загнали себя в ловушку
© AP PhotoДым после взрыва в Тегеране
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Соединенные Штаты, начав военные действия против Ирана, оказались в сложной ситуации, из которой не смогут выйти на выгодных для себя условиях.
"Иран не только не боится реальных военных потерь, которые США ему причиняют, но и уверен, что сможет выдерживать это в течение значительного времени. Тегеран видит, как тикают часы до самого важного события для (американского лидера Дональда — Прим. ред.) Трампа — промежуточных выборов в США, и следят за тем, как цены на нефть продолжают расти, понимая, что это оказывает на американцев и европейцев большее давление, чем любые бомбы, ракеты или беспилотники. <…> Со временем давление на США усилится, и они начнут добиваться урегулирования конфликта путем переговоров на условиях, более приемлемых для Ирана", — написал он в социальной сети X.
Дэвис отметил, что США сами создали для себя эту проблему, начав "необдуманную и глупую войну", из которой "нет простого выхода, сколько бы бомб ни было сброшено по приказу президента Трампа".
Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается уже третью неделю. В это время обе стороны продолжают обмениваться ударами. В Тель-Авиве заявили, что их цель заключается в предотвращении получения Ираном ядерного оружия. Соединенные Штаты пригрозили уничтожить военный потенциал исламской республики и призвали народ свергнуть нынешний режим. Однако Иран заявил о готовности к защите и пока не видит оснований для возобновления переговоров.
