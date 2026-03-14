https://1prime.ru/20260314/ssha-868315419.html

"Реальные потери". В США ужаснулись последствиям агрессии против Ирана

2026-03-14T21:56+0300

сша

иран

тегеран

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933061_0:88:2551:1522_1920x0_80_0_0_01da3a36fde195eaf943703b9dbb5149.jpg

МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Соединенные Штаты, начав военные действия против Ирана, оказались в сложной ситуации, из которой не смогут выйти на выгодных для себя условиях."Иран не только не боится реальных военных потерь, которые США ему причиняют, но и уверен, что сможет выдерживать это в течение значительного времени. Тегеран видит, как тикают часы до самого важного события для (американского лидера Дональда — Прим. ред.) Трампа — промежуточных выборов в США, и следят за тем, как цены на нефть продолжают расти, понимая, что это оказывает на американцев и европейцев большее давление, чем любые бомбы, ракеты или беспилотники. <…> Со временем давление на США усилится, и они начнут добиваться урегулирования конфликта путем переговоров на условиях, более приемлемых для Ирана", — написал он в социальной сети X.Дэвис отметил, что США сами создали для себя эту проблему, начав "необдуманную и глупую войну", из которой "нет простого выхода, сколько бы бомб ни было сброшено по приказу президента Трампа".Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается уже третью неделю. В это время обе стороны продолжают обмениваться ударами. В Тель-Авиве заявили, что их цель заключается в предотвращении получения Ираном ядерного оружия. Соединенные Штаты пригрозили уничтожить военный потенциал исламской республики и призвали народ свергнуть нынешний режим. Однако Иран заявил о готовности к защите и пока не видит оснований для возобновления переговоров.

https://1prime.ru/20260314/iran-868314014.html

https://1prime.ru/20260308/iran-868134331.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

