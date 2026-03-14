"Реальные потери". В США ужаснулись последствиям агрессии против Ирана - 14.03.2026, ПРАЙМ
"Реальные потери". В США ужаснулись последствиям агрессии против Ирана
https://1prime.ru/20260314/iran-868314014.html
https://1prime.ru/20260308/iran-868134331.html
Дэвис: США, начав военную операцию против Ирана, сами загнали себя в ловушку

МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Соединенные Штаты, начав военные действия против Ирана, оказались в сложной ситуации, из которой не смогут выйти на выгодных для себя условиях.

"Иран не только не боится реальных военных потерь, которые США ему причиняют, но и уверен, что сможет выдерживать это в течение значительного времени. Тегеран видит, как тикают часы до самого важного события для (американского лидера Дональда — Прим. ред.) Трампа — промежуточных выборов в США, и следят за тем, как цены на нефть продолжают расти, понимая, что это оказывает на американцев и европейцев большее давление, чем любые бомбы, ракеты или беспилотники. <…> Со временем давление на США усилится, и они начнут добиваться урегулирования конфликта путем переговоров на условиях, более приемлемых для Ирана", — написал он в социальной сети X.
Такер Карлсон - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2026
Такер Карлсон сделал тревожное заявление о нападении США на Иран
21:00
Дэвис отметил, что США сами создали для себя эту проблему, начав "необдуманную и глупую войну", из которой "нет простого выхода, сколько бы бомб ни было сброшено по приказу президента Трампа".

Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается уже третью неделю. В это время обе стороны продолжают обмениваться ударами. В Тель-Авиве заявили, что их цель заключается в предотвращении получения Ираном ядерного оружия. Соединенные Штаты пригрозили уничтожить военный потенциал исламской республики и призвали народ свергнуть нынешний режим. Однако Иран заявил о готовности к защите и пока не видит оснований для возобновления переговоров.
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
"Очень плохо": в США заявили о катастрофе из-за войны против Ирана
8 марта, 22:10
 
