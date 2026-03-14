https://1prime.ru/20260314/sudzuki-868310130.html

В Японии призвали США к отмене санкций против России

США и Японии на встрече лидеров 19 марта нужно сделать заявление о бессмысленности санкций против России и в сторону их отмены, заявил РИА Новости депутат... | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T17:15+0300

экономика

мировая экономика

россия

япония

сша

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_0:104:1501:948_1920x0_80_0_0_a7904956bb5ffe199cc26abf8a34af1a.jpg

ТОКИО, 14 мар – ПРАЙМ, Ксения Нака. США и Японии на встрече лидеров 19 марта нужно сделать заявление о бессмысленности санкций против России и в сторону их отмены, заявил РИА Новости депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. "Скоро, 19 марта состоится встреча на высшем уровне США и Японии, на ней, я считаю, США и Японии необходимо сделать какое-то заявление в сторону отмены экономических санкций. Для начала нужно, чтобы США и Японии сказали: "экономические санкции (против России) бессмысленны, надо с ними заканчивать". Важно, чтоб они так решили", - сказал депутат Судзуки. Он считает, что такое заявление или высказывание сильно ослабят сопротивление Европы. "Для отмены экономических санкций необходимо согласование с Европой, так как Япония – член G7. Но если США и Япония пойдут по пути отмены санкций, то и (сопротивление) Европы не будет таким сильным. Поэтому я на это очень надеюсь. Если так будет, то и Европа не сможет сильно противодействовать", - считает политик. Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено. Япония с 16 марта намерена выпустить 80 миллионов баррелей нефти, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью. Власти США пытаются сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.

япония

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

