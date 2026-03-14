В Японии призвали США к отмене санкций против России

Судзуки: США и Японии нужно объявить о бессмысленности санкций против России
© fotolia.com / Claudio Divizia
Флаг Японии. Архивное фото
ТОКИО, 14 мар – ПРАЙМ, Ксения Нака. США и Японии на встрече лидеров 19 марта нужно сделать заявление о бессмысленности санкций против России и в сторону их отмены, заявил РИА Новости депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.
"Скоро, 19 марта состоится встреча на высшем уровне США и Японии, на ней, я считаю, США и Японии необходимо сделать какое-то заявление в сторону отмены экономических санкций. Для начала нужно, чтобы США и Японии сказали: "экономические санкции (против России) бессмысленны, надо с ними заканчивать". Важно, чтоб они так решили", - сказал депутат Судзуки.
Он считает, что такое заявление или высказывание сильно ослабят сопротивление Европы.
"Для отмены экономических санкций необходимо согласование с Европой, так как Япония – член G7. Но если США и Япония пойдут по пути отмены санкций, то и (сопротивление) Европы не будет таким сильным. Поэтому я на это очень надеюсь. Если так будет, то и Европа не сможет сильно противодействовать", - считает политик.
Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено. Япония с 16 марта намерена выпустить 80 миллионов баррелей нефти, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью.
Власти США пытаются сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.