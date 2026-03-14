СМИ: "неизвестный объект" ударил по греческому танкеру у Новороссийска

СМИ: "неизвестный объект" ударил по греческому танкеру у Новороссийска - 14.03.2026, ПРАЙМ

СМИ: "неизвестный объект" ударил по греческому танкеру у Новороссийска

Греческий танкер Maran Homer получил повреждения после атаки неизвестного объекта у Новороссийска, сообщает CNN Greece.

2026-03-14T16:57+0300

2026-03-14T16:57+0300

2026-03-14T16:57+0300

МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Греческий танкер Maran Homer получил повреждения после атаки неизвестного объекта у Новороссийска, сообщает CNN Greece."Судно находилось за пределами российских территориальных вод, ожидая разрешения на вход в терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, где должно было принять груз казахстанской нефти, оно подверглось атаке неизвестным объектом", — приводят в публикации официальное заявление компании, владеющей кораблем.Отмечается, что экипаж не пострадал, а сам танкер получил лишь незначительные повреждения без последствий для окружающей среды, поскольку он был пуст; судно уже покинуло Новороссийск.Ночью в субботу глава города Андрей Кравченко сообщил об угрозе атаки БПЛА в Новороссийске.

новороссийск

россия, новороссийск