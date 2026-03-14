Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260314/tanker-868309850.html
СМИ: "неизвестный объект" ударил по греческому танкеру у Новороссийска
2026-03-14T16:57+0300
россия
новороссийск
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/12/841421214_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_9826177aeaece30680ee974c02e4e574.jpg
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Греческий танкер Maran Homer получил повреждения после атаки неизвестного объекта у Новороссийска, сообщает CNN Greece."Судно находилось за пределами российских территориальных вод, ожидая разрешения на вход в терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, где должно было принять груз казахстанской нефти, оно подверглось атаке неизвестным объектом", — приводят в публикации официальное заявление компании, владеющей кораблем.Отмечается, что экипаж не пострадал, а сам танкер получил лишь незначительные повреждения без последствий для окружающей среды, поскольку он был пуст; судно уже покинуло Новороссийск.Ночью в субботу глава города Андрей Кравченко сообщил об угрозе атаки БПЛА в Новороссийске.
https://1prime.ru/20260314/finlyandiya-868309692.html
новороссийск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/12/841421214_151:0:2284:1600_1920x0_80_0_0_b257bcc4a9f9763bdb0b068bf11907d5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
СМИ: "неизвестный объект" ударил по греческому танкеру у Новороссийска

© Unsplash/Quick PSМорские перевозки
Морские перевозки
Морские перевозки
© Unsplash/Quick PS
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2026
"Ради сдерживания". СМИ рассказали о дерзком ходе Финляндии против России
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала