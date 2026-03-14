Трамп призвал Францию и Японию прислать военные корабли в Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп призвал Китай и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив. | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T17:42+0300

ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп призвал Китай и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив. "Надеюсь, Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие, затронутые этим искусственным ограничением, отправят корабли в регион, чтобы Ормузский пролив больше не был угрозой", - написал Трамп в соцсети Тruth Social. Он подчеркнул, что США "скоро обеспечат" безопасность и свободу в Ормузском проливе. Как утверждает Трамп, "многие страны, особенно затронутые попыткой Ирана закрыть Ормузский пролив, пошлют военные корабли совместно с США, чтобы пролив оставался открыт и свободен". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

https://1prime.ru/20260314/ndtv-868304915.html

