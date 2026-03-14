"Внезапное нападение". На Западе удивились заявлению Трампа об Иране
"Внезапное нападение". На Западе удивились заявлению Трампа об Иране - 14.03.2026, ПРАЙМ
"Внезапное нападение". На Западе удивились заявлению Трампа об Иране
Попытки президента Соединенных Штатов Дональда Трампа обосновать нападение на Иран якобы существующими планы Тегерана по завоеванию Ближнего Востока... | 14.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-14T13:01+0300
2026-03-14T13:01+0300
2026-03-14T13:01+0300
иран
тегеран
израиль
масуд пезешкиан
владимир путин
дональд трамп
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Попытки президента Соединенных Штатов Дональда Трампа обосновать нападение на Иран якобы существующими планы Тегерана по завоеванию Ближнего Востока несостоятельны, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети X. "Трамп утверждает, что Иран планировал завоевать весь Ближний Восток, что является бездоказательной и абсурдной попыткой представить внезапное нападение как оборонительное и законное", — отметил он.В субботу глава Белого дома в социальных сетях Truth Social написал, что Тегеран планировал захват всего региона и уничтожение Израиля, и что теперь эти замыслы якобы сорваны. Совместная военная операция США и Израиля против Исламской Республики Иран продолжается вторую неделю, и за это время происходят обмены ударами между сторонами. В Тель-Авиве объявили, что их главная цель — это недопущение создания ядерного оружия Тегераном. Вашингтон выразил угрозы уничтожить военный потенциал Ирана и призвал население страны свергнуть правительство. Иран, в свою очередь, заявил о готовности к обороне и пока не видит причин для возобновления переговорного процесса. На прошедшей неделе президент России Владимир Путин, в беседе с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, подчеркнул необходимость немедленного прекращения военных действий против Ирана со стороны США и Израиля. Он настоял на отказе от силовых методов в решении проблем ближневосточного региона и возврате к диалогу и мирным решениям.
https://1prime.ru/20260314/iran-868305915.html
https://1prime.ru/20260314/ssha-868301854.html
иран
тегеран
израиль
иран, тегеран, израиль, масуд пезешкиан, владимир путин, дональд трамп
ИРАН, Тегеран, ИЗРАИЛЬ, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, Дональд Трамп
"Внезапное нападение". На Западе удивились заявлению Трампа об Иране
Диесен назвал абсурдом попытку Трампа оправдать атаку на Иран амбициями Тегерана