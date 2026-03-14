"Внезапное нападение". На Западе удивились заявлению Трампа об Иране

"Внезапное нападение". На Западе удивились заявлению Трампа об Иране - 14.03.2026, ПРАЙМ

"Внезапное нападение". На Западе удивились заявлению Трампа об Иране

Попытки президента Соединенных Штатов Дональда Трампа обосновать нападение на Иран якобы существующими планы Тегерана по завоеванию Ближнего Востока... | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T13:01+0300

2026-03-14T13:01+0300

2026-03-14T13:01+0300

иран

тегеран

израиль

масуд пезешкиан

владимир путин

дональд трамп

МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Попытки президента Соединенных Штатов Дональда Трампа обосновать нападение на Иран якобы существующими планы Тегерана по завоеванию Ближнего Востока несостоятельны, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети X. "Трамп утверждает, что Иран планировал завоевать весь Ближний Восток, что является бездоказательной и абсурдной попыткой представить внезапное нападение как оборонительное и законное", — отметил он.В субботу глава Белого дома в социальных сетях Truth Social написал, что Тегеран планировал захват всего региона и уничтожение Израиля, и что теперь эти замыслы якобы сорваны. Совместная военная операция США и Израиля против Исламской Республики Иран продолжается вторую неделю, и за это время происходят обмены ударами между сторонами. В Тель-Авиве объявили, что их главная цель — это недопущение создания ядерного оружия Тегераном. Вашингтон выразил угрозы уничтожить военный потенциал Ирана и призвал население страны свергнуть правительство. Иран, в свою очередь, заявил о готовности к обороне и пока не видит причин для возобновления переговорного процесса. На прошедшей неделе президент России Владимир Путин, в беседе с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, подчеркнул необходимость немедленного прекращения военных действий против Ирана со стороны США и Израиля. Он настоял на отказе от силовых методов в решении проблем ближневосточного региона и возврате к диалогу и мирным решениям.

иран, тегеран, израиль, масуд пезешкиан, владимир путин, дональд трамп