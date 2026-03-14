https://1prime.ru/20260314/tramp-868314550.html

"Нет, спасибо!" Во Франции дерзко ответили на призыв Трампа по Ирану

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо подверг критике призыв американского лидера Дональда Трампа к другим странам отправить военные...

2026-03-14T21:17+0300

ормузский пролив

сша

иран

дональд трамп

аббас аракчи

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741850_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d822767cf014a71f92596cc4d529f20.jpg

МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо подверг критике призыв американского лидера Дональда Трампа к другим странам отправить военные корабли в Ормузский пролив."Выступать в роли приспешников тех, кто начал эту безумную войну? Нет, спасибо!" — написал он в соцсети X.В субботу президент США призвал страны как Европы, так и Азии направить свои военные корабли в Ормузский пролив. Он заявил, что в ближайшее время США обеспечат безопасность и свободу прохода в этом регионе.Накануне издание Financial Times сообщило, что некоторые страны ЕС начали переговоры с Ираном относительно ситуации в Ормузском проливе. По информации газеты, европейцы не готовы отправить военные корабли из-за опасений обострения ситуации.В субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что передвижение через Ормузский пролив ограничено только для США, Израиля и их союзников, остальные "могут проходить свободно".Из-за американо-израильской операции против ИРИ судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Это значительно повлияло на стоимость энергоносителей. Так, в понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, показав рост на 29-31%. Дорожает и газ, особенно в европейских странах: с конца февраля биржевые цены на него подскочили более чем на 100%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

