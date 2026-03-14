"Нет, спасибо!" Во Франции дерзко ответили на призыв Трампа по Ирану - 14.03.2026, ПРАЙМ
"Нет, спасибо!" Во Франции дерзко ответили на призыв Трампа по Ирану
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо подверг критике призыв американского лидера Дональда Трампа к другим странам отправить военные корабли в Ормузский пролив.
"Выступать в роли приспешников тех, кто начал эту безумную войну? Нет, спасибо!" — написал он в соцсети X.
В субботу президент США призвал страны как Европы, так и Азии направить свои военные корабли в Ормузский пролив. Он заявил, что в ближайшее время США обеспечат безопасность и свободу прохода в этом регионе.

Накануне издание Financial Times сообщило, что некоторые страны ЕС начали переговоры с Ираном относительно ситуации в Ормузском проливе. По информации газеты, европейцы не готовы отправить военные корабли из-за опасений обострения ситуации.
В субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что передвижение через Ормузский пролив ограничено только для США, Израиля и их союзников, остальные "могут проходить свободно".
Из-за американо-израильской операции против ИРИ судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Это значительно повлияло на стоимость энергоносителей. Так, в понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, показав рост на 29-31%. Дорожает и газ, особенно в европейских странах: с конца февраля биржевые цены на него подскочили более чем на 100%.
