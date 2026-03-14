Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия видит потенциал в сотрудничестве с Намибией в аграрном секторе - 14.03.2026, ПРАЙМ
Россия видит потенциал в сотрудничестве с Намибией в аграрном секторе
2026-03-14T11:09+0300
11:09 14.03.2026
 
Россия видит потенциал в сотрудничестве с Намибией в аграрном секторе

Трутнев: Россия видит потенциал в сотрудничестве с Намибией по сельскому хозяйству

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Разгрузка удобрений
Разгрузка удобрений - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2026
Разгрузка удобрений. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Россия видит потенциал в сотрудничестве с Намибией в сфере сельского хозяйства, в частности в поставках зерна через порты Дальнего Востока и Арктики и минеральных удобрений с новых заводов, сообщила пресс-служба вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
В городе Виндхук (Намибия) в рамках 11-го заседания Межправительственной Российско-Намибийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству проходит Российско-Намибийский бизнес-форум. В ходе Форума состоялась панельная сессия, посвященная партнерству в агропромышленном комплексе и логистике двух стран.
"Мы видим значительный потенциал в сотрудничестве в сфере сельского хозяйства. Во-первых, Россия является одним из крупнейших в мире производителей зерна. И активно развивающаяся портовая инфраструктура Дальнего Востока и Арктики является потенциальным окном для поставок в африканские страны. Во-вторых, с применением мер государственной поддержки частные инвесторы создают новые масштабные заводы по производству удобрений, один из них - Находкинский завод минеральных удобрений в Приморском крае - должен выйти на проектную мощность в 2027 году", - заявил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев, слова которого приводит пресс-служба.
Как он отметил, российские удобрения уже поступают намибийским фермерам, и с запуском новых заводов будет возможность поставлять доступные минеральные удобрения для сельского хозяйства страны еще больше.
Помимо этого, КРДВ готова предложить партнерство на качественно новом уровне в рыболовной отрасли.
"У Намибии есть богатые морские ресурсы и стратегическое расположение. У России есть флот, технологии и опыт. Вместе мы могли бы максимизировать объемы вылова и расширить переработку. При этом российские компании стремятся к ответственному промыслу, с вниманием относятся к морской экологии и воспроизводству ключевых рыбных запасов. Правительство Намибии ясно дало понять, что восстановление рыбных запасов является безусловным приоритетом. Мы полностью поддерживаем этот подход", - отметил глава Корпорации.
В КРДВ также видят большой потенциал в развитии совместных образовательных программ и студенческих обменов с Намибией для подготовки кадров в сфере сельского хозяйства. Запрягаев отметил, что Дальний Восток России и Намибия сталкиваются со схожими сложными климатическими условиями, благодаря чему дальневосточные регионы накопили уникальный опыт адаптации и инноваций в сельском хозяйстве, который может стать основой для взаимного обучения. Дальневосточные университеты, включая Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), уже готовят специалистов в области агропищевых биотехнологий, устойчивого фермерства и продовольственной безопасности.
Намибия планирует увеличить количество авиарейсов в Россию
