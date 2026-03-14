В Намибии обсудили возможность роста объемов поставок удобрений в Африку - 14.03.2026, ПРАЙМ
В Намибии обсудили возможность роста объемов поставок удобрений в Африку
В Намибии обсудили возможность роста объемов поставок удобрений в Африку

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Возможность роста объемов поставок минеральных удобрений в Африку обсудили на Российско-Намибийском бизнес-форуме в Намибии, сообщила пресс-служба вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
В городе Виндхук (Намибия) состоялся Российско-Намибийский бизнес-форум. Мероприятие объединило ведущих представителей государственных структур и бизнеса, заинтересованных в расширении взаимодействия не только между двумя странами, но и между Россией и Африкой в целом.
"Одной из основных тем форума стало обеспечение продовольственной безопасности африканского континента. В частности, в рамках круглого стола "Партнерство в АПК и логистике" делегаты обсудили возможности роста объемов поставок минеральных удобрений в Африку, в том числе через территорию Намибии в страны, не имеющие выхода к морю", - говорится в сообщении.
Одним из ключевых импортеров российских удобрений на африканский континент является группа "Уралхим", которая ставит перед собой целью увеличивать поставки продукции, а также способствовать развитию дистрибуции в Африке и повышению доступности удобрений для местных фермеров.
Однако логистические барьеры сдерживают использование удобрений в Африке, где уровень их внесения остается одним из самых низких в мире - около 38 килограмм на гектар, а в странах южнее Сахары - порядка 18 килограмм. При увеличении этого показателя до 100-150 килограмм отмечается, что можно решить проблему дефицита продовольствия на континенте.
"Уралхим" в настоящее время ведет работу по укреплению своих позиций в Западной и Южной Африке для расширения деятельности на всем континенте. В рамках этой работы проводятся полевые испытания продукции в ряде африканских стран, а также разрабатываются адаптированные к местным условиям методы внесения удобрений для повышения урожайности.
"Совместно с африканскими коллегами мы можем существенно повысить доступность минеральных удобрений для местных фермеров, кардинально увеличить эффективность земледелия и обеспечить продовольственную безопасность континента", - заявил генеральный директор АО "ОХК "Уралхим" Дмитрий Коняев.
Группа "Уралхим" является одним из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности группы составляют около 25 миллионов тонн. Среди ключевых активов - ведущие российские компании АО "ОХК "Уралхим", ПАО "Уралкалий" и АО "ТОАЗ".
Намибия планирует увеличить количество авиарейсов в Россию
