Назван регион с самым высоким спросом на наличные - 14.03.2026, ПРАЙМ
Назван регион с самым высоким спросом на наличные
2026-03-14T08:13+0300
Назван регион с самым высоким спросом на наличные

ЦБ: самый высокий спрос на наличные зафиксировали на Северном Кавказе

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Самый высокий спрос на наличные среди всех российских регионов зафиксирован на Северном Кавказе: в частности, в Чечне на одного жителя в месяц приходится почти 22 тысячи рублей, далее следуют Ингушетия и Дагестан, подсчитало РИА Новости по данным ЦБ РФ.
РИА Новости проанализировало чистый спрос на наличные (разница между поступлениями и выдачей денег через банки и подразделения ЦБ) в регионах в расчете на количество жителей.
Согласно полученным данным по итогам четвертого квартала 2025 года, в Чеченской Республике граждане чаще, чем в других регионах, пользовались наличностью. В среднем одному жителю республики требовалось почти 22 тысячи рублей наличных в месяц. Жителям Ингушетии требовалось чуть меньше - порядка 14,5 тысяч рублей, а тройку лидеров спроса замыкают жители Дагестана, где на одного человека в среднем в месяц приходилось 12,2 тысячи рублей.
Также в пятерку лидеров вошли Карачаево-Черкесия и республика Северная Осетия, где в среднем жители обналичивают по 8 тысяч рублей в месяц - 8,9 и 8,7 тысячи соответственно.
В ходе анализа выяснилось, что по итогам прошлого квартала, в России обнаружилось три региона, в которых жители больше вносят наличных денег на свои счета, чем снимают. Самый большой показатель в Магаданской области - там на карте одного россиянина в месяц сохраняется почти 5 тысяч рублей. Далее следует Ленинградская область с показателем в 1,6 тысячи рублей и Адыгея с примерно 500 рублями.
