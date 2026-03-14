В Иране объявили Украину законной целью для ударов - 14.03.2026, ПРАЙМ
В Иране объявили Украину законной целью для ударов
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Украинская территория стала законной целью для иранских атак из-за поддержки Израиля Киевом, заявил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи. "Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью БПЛА, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава ООН, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана", — написал он в соцсети X.На данный момент нет официальных данных о сотрудничестве между Киевом и Тель-Авивом в области беспилотных технологий. Тем не менее, Владимир Зеленский ранее утверждал, что направил специалистов в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Военная операция, проводимая США и Израилем против Ирана, продолжается уже третью неделю, и стороны продолжают обмениваться ударами. В Тель-Авиве заявили, что их основная задача — это недопустить развития ядерной программы в Иране. В свою очередь, Вашингтон угрожает уничтожить военные возможности Ирана и призывает его народ к смене политического режима. Иран, однако, остается на позиции защиты и пока не видит оснований для возвращения к переговорам.
ИРАН, УКРАИНА, ИЗРАИЛЬ, Владимир Зеленский, ООН
В Иране объявили Украину законной целью для ударов

Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2026
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Украинская территория стала законной целью для иранских атак из-за поддержки Израиля Киевом, заявил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи.
"Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью БПЛА, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава ООН, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана", — написал он в соцсети X.
На данный момент нет официальных данных о сотрудничестве между Киевом и Тель-Авивом в области беспилотных технологий. Тем не менее, Владимир Зеленский ранее утверждал, что направил специалистов в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
Военная операция, проводимая США и Израилем против Ирана, продолжается уже третью неделю, и стороны продолжают обмениваться ударами. В Тель-Авиве заявили, что их основная задача — это недопустить развития ядерной программы в Иране. В свою очередь, Вашингтон угрожает уничтожить военные возможности Ирана и призывает его народ к смене политического режима. Иран, однако, остается на позиции защиты и пока не видит оснований для возвращения к переговорам.
