В Узбекистане оценили объемы товарооборота с Россией
2026-03-14T15:06+0300
ТАШКЕНТ, 14 мар - ПРАЙМ. Товарооборот между Узбекистаном и Россией в 2026 году продолжает расти, в январе он вырос на 37% по сравнению с годом ранее, до 1,1 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства инвестиций, промышленности и торговли. По данным пресс-службы, министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр экономического развития РФ Максим Решетников в режиме видеоконференции провели 5-е заседание рабочей группы по увеличению товарооборота между двумя странами. "По итогам января 2026 года объём взаимной торговли увеличился на 37% и достиг 1,1 миллиарда долларов, что на 293,1 миллиона долларов больше аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении, размещённом на сайте министерства. В ведомстве напомнили, что по итогам 2025 года товарооборот между странами увеличился на 8,4%, до 13 миллиардов долларов. При этом экспорт узбекской продукции в РФ вырос на 12,2% до 4,4 миллиарда долларов. На заседании были рассмотрены актуальные вопросы развития торгово-экономического, промышленного, энергетического и аграрного сотрудничества, а также определены дополнительные меры по расширению взаимодействия и кратному увеличению взаимной торговли к 2030 году. "Отдельно отмечен прогресс в реализации проекта по созданию филиала Всероссийской академии внешней торговли в Ташкенте, направленного на развитие подготовки кадров в сфере международной торговли", - отмечается в сообщении По итогам встречи стороны договорились ускорить реализацию достигнутых договорённостей и продолжить регулярное взаимодействие на уровне профильных министерств и ведомств, добавили в пресс-службе.
