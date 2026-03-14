Британские фермеры могут прекратить производство внесезонных овощей
Тепличные хозяйства в Великобритании могут прекратить производство внесезонных овощей и фруктов на фоне роста цен на нефть, заявили в ассоциации Lea Valley... | 14.03.2026, ПРАЙМ
ЛОНДОН, 14 мар - ПРАЙМ. Тепличные хозяйства в Великобритании могут прекратить производство внесезонных овощей и фруктов на фоне роста цен на нефть, заявили в ассоциации Lea Valley Growers Association, в которую входит большинство компаний отрасли. "В связи с ростом издержек многие фермеры взвешивают, не лучше ли им отправить персонал домой, закруглиться в этом сезоне и прекратить производство. В ближайшие несколько недель им придется принять решение о том, будет ли экономически выгодно продолжать работу до конца года", - заявил глава ассоциации Ли Стайлз агентству Press Association. Он подчеркнул, что отрасль находится примерно в том же положении, что и во время начала конфликта на Украине, когда резко возросли цены на нефть и газ, необходимые для отопления теплиц. Глава ассоциации предупредил, что в случае продолжения эскалации вокруг Ирана и дальнейшего роста цен на энергоносители британцы могут вновь столкнуться с пустыми полками супермаркетов, как это было в 2022 году. В Ассоциации производителей Западного Суссекса (West Sussex Growers Association) отметили, что растет не только стоимость отопления теплиц, но и расходы на транспорт и сырье на фоне нарушения цепочек поставок в целом. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Lea Valley Growers: британские теплицы могут прекратить работу из-за роста цен на нефть
