https://1prime.ru/20260314/velikobritaniya-868315829.html

Британские фермеры могут прекратить производство внесезонных овощей

2026-03-14T22:51+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

иран

сша

великобритания

https://cdnn.1prime.ru/img/76371/52/763715280_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_f39c620419a78cfa4aba99e28d2bd65c.jpg

ЛОНДОН, 14 мар - ПРАЙМ. Тепличные хозяйства в Великобритании могут прекратить производство внесезонных овощей и фруктов на фоне роста цен на нефть, заявили в ассоциации Lea Valley Growers Association, в которую входит большинство компаний отрасли. "В связи с ростом издержек многие фермеры взвешивают, не лучше ли им отправить персонал домой, закруглиться в этом сезоне и прекратить производство. В ближайшие несколько недель им придется принять решение о том, будет ли экономически выгодно продолжать работу до конца года", - заявил глава ассоциации Ли Стайлз агентству Press Association. Он подчеркнул, что отрасль находится примерно в том же положении, что и во время начала конфликта на Украине, когда резко возросли цены на нефть и газ, необходимые для отопления теплиц. Глава ассоциации предупредил, что в случае продолжения эскалации вокруг Ирана и дальнейшего роста цен на энергоносители британцы могут вновь столкнуться с пустыми полками супермаркетов, как это было в 2022 году. В Ассоциации производителей Западного Суссекса (West Sussex Growers Association) отметили, что растет не только стоимость отопления теплиц, но и расходы на транспорт и сырье на фоне нарушения цепочек поставок в целом. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

