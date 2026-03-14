ВМС США скоро начнут сопровождать суда через Ормузский пролив, заявил Трамп - 14.03.2026, ПРАЙМ
ВМС США скоро начнут сопровождать суда через Ормузский пролив, заявил Трамп
2026-03-14T03:03+0300
ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что корабли американских ВМС скоро начнут сопровождать суда для обеспечения их безопасного прохода через Ормузский пролив. "Это случится скоро", - сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос. Накануне Трамп в интервью телеканалу Fox News заявлял, что США готовы обеспечивать сопровождение нефтяных танкеров через Ормузский пролив, если будет такая необходимость. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
03:03 14.03.2026
 
ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что корабли американских ВМС скоро начнут сопровождать суда для обеспечения их безопасного прохода через Ормузский пролив.
"Это случится скоро", - сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос.
Накануне Трамп в интервью телеканалу Fox News заявлял, что США готовы обеспечивать сопровождение нефтяных танкеров через Ормузский пролив, если будет такая необходимость.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
 
