Иранские военные атаковали базы США и Израиля - 14.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260314/voennye-868296994.html
Иранские военные атаковали базы США и Израиля
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил об ударах по предполагаемым местам нахождения израильских и американских командиров. | 14.03.2026, ПРАЙМ
общество
мировая экономика
иран
тель-авив
израиль
ксир
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868296994.jpg?1773435742
00:02 14.03.2026
 
Иранские военные атаковали базы США и Израиля

КСИР сообщил об ударах по местам нахождения израильских и американских командиров

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 13 мар - ПРАЙМ. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил об ударах по предполагаемым местам нахождения израильских и американских командиров.
"Были выявлены и атакованы 10 укрытий и мест нахождения на оккупированных территориях, а также три места сборов и укрытий американцев в регионе, чтобы выполнить поставленную цель - охоту на американских и сионистских (израильских - ред.) командиров", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство Fars.
Военные Ирана уточнили, что атаковали при помощи БПЛА и ракет семь точек в Тель-Авиве, две цели в Ришон-ле-Ционе и одну в Шохаме в Израиле, а также базу принца Султана в Саудовской Аравии, базы США в Багдаде и Эрбиле.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала