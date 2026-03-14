Иранские военные атаковали базы США и Израиля
Иранские военные атаковали базы США и Израиля - 14.03.2026, ПРАЙМ
Иранские военные атаковали базы США и Израиля
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил об ударах по предполагаемым местам нахождения израильских и американских... | 14.03.2026
2026-03-14T00:02+0300
2026-03-14T00:02+0300
2026-03-14T00:02+0300
общество
мировая экономика
иран
тель-авив
израиль
ксир
ТЕГЕРАН, 13 мар - ПРАЙМ. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил об ударах по предполагаемым местам нахождения израильских и американских командиров.
"Были выявлены и атакованы 10 укрытий и мест нахождения на оккупированных территориях, а также три места сборов и укрытий американцев в регионе, чтобы выполнить поставленную цель - охоту на американских и сионистских (израильских - ред.) командиров", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство Fars.
Военные Ирана уточнили, что атаковали при помощи БПЛА и ракет семь точек в Тель-Авиве, две цели в Ришон-ле-Ционе и одну в Шохаме в Израиле, а также базу принца Султана в Саудовской Аравии, базы США в Багдаде и Эрбиле.
иран
тель-авив
израиль
общество , мировая экономика, иран, тель-авив, израиль, ксир
Общество , Мировая экономика, ИРАН, Тель-Авив, ИЗРАИЛЬ, КСИР
Иранские военные атаковали базы США и Израиля
КСИР сообщил об ударах по местам нахождения израильских и американских командиров
ТЕГЕРАН, 13 мар - ПРАЙМ. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил об ударах по предполагаемым местам нахождения израильских и американских командиров.
"Были выявлены и атакованы 10 укрытий и мест нахождения на оккупированных территориях, а также три места сборов и укрытий американцев в регионе, чтобы выполнить поставленную цель - охоту на американских и сионистских (израильских - ред.) командиров", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство Fars.
Военные Ирана уточнили, что атаковали при помощи БПЛА и ракет семь точек в Тель-Авиве, две цели в Ришон-ле-Ционе и одну в Шохаме в Израиле, а также базу принца Султана в Саудовской Аравии, базы США в Багдаде и Эрбиле.