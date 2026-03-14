https://1prime.ru/20260314/voennye-868296994.html

Иранские военные атаковали базы США и Израиля

2026-03-14T00:02+0300

общество

мировая экономика

иран

тель-авив

израиль

ксир

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868296994.jpg?1773435742

ТЕГЕРАН, 13 мар - ПРАЙМ. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил об ударах по предполагаемым местам нахождения израильских и американских командиров. "Были выявлены и атакованы 10 укрытий и мест нахождения на оккупированных территориях, а также три места сборов и укрытий американцев в регионе, чтобы выполнить поставленную цель - охоту на американских и сионистских (израильских - ред.) командиров", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство Fars. Военные Ирана уточнили, что атаковали при помощи БПЛА и ракет семь точек в Тель-Авиве, две цели в Ришон-ле-Ционе и одну в Шохаме в Израиле, а также базу принца Султана в Саудовской Аравии, базы США в Багдаде и Эрбиле.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

