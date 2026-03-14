Володин предложил отозвать рекомендации Минздрава о цвете одежды для врачей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что считает правильным отозвать рекомендации Минздрава о цвете одежды для врачей и медперсонала. | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T16:49+0300

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что считает правильным отозвать рекомендации Минздрава о цвете одежды для врачей и медперсонала. "Несмотря на рекомендательный характер документа, считаю правильным его отозвать тем, кто направил письмо в организации здравоохранения", - написал Володин в своем канале на платформе Max. Председатель Госдумы отметил, что на эту тему обратили внимание на прошлом заседании Совета Государственной думы. "К нам поступают обращения от медицинского сообщества в связи с тем, что в 2024 году Минздравом были разосланы рекомендации в части цвета одежды для врачей и медперсонала учреждений здравоохранения. Почему вопрос актуализировался сейчас — сложно сказать. Но очевидно: тема стала обсуждаемой. По ней приходит много обращений", - подчеркнул он. По словам Володина, образ врача, медсестры формировался столетиями: люди в белых халатах. "Поэтому небеспочвенно возник вопрос, зачем рушить этот образ, сложившиеся традиции... И более того, разделять коллектив, закрепляя цветом работу на различных должностях в медицинском учреждении", - добавил председатель Госдумы. Он подчеркнул, что прежде чем выступать с подобными решениями, необходимо их обсуждать с профессиональным сообществом. Как отмечается на сайте Госдумы, пользователи Max поддержали предложение Володина о необходимости отзыва рекомендаций Минздрава. В публикации уточняется, что подавляющее число участников диалога высказываются за белые халаты.

